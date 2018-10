Lo llevaban en una tina

SIGUE LEYENDO:

En la, unfue picado por uny falleció ya que no pudo recibira tiempo por el aumento dela causa de las lluvias provocadas por elfue trasladado a una clínica del pueblo, pero no contaban con medicamento contra laCuerpos de rescate no pudieron apoyarles, por lo que los mismos familiares colocaron aen una tina y se arriesgaron así a recorrer varios kilómetros hasta la comunidad, donde una ambulancia les ayudó a trasladar a Gael, pero ya era demasiado tarde.