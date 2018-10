Asteriscos

ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.

Automovilistas de Pachuca acusan falta de información por parte del ayuntamiento en torno al tema de los parquímetros, incluso sospechan que se trata de plan con maña para poder sorprender a quienes tienen la idea que estos aparatos no están ya en funcionamiento, y en consecuencia no pagan, para poder aplicarles cuantiosas multas para seguir obteniendo ganancias.La excandidata a diputada federal por Huejutla, Sayonara Vargas Rodríguez fue multada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por haber utilizado imágenes de niños en redes sociales durante su campaña. Y eso que la señalada sí sabe utilizar estas herramientas de difusión, no como el actual secretario de Educación, bueno, eso afirma un colaborador.Los consejeros electorales se preparan para hacer frente a la inflación que podría acarrear el traspaso sexenal y lo hacen de la mejor manera: proponen aumentarse 5 por ciento el salario. Y para que no se vea como un acto de alevosía, el resto de los empleados también dispondría de incremento similar. Cada consejero estatal gana actualmente 43 mil 322 pesos con 98 centavos al mes.La consulta sobre la ubicación del nuevo aeropuerto cumplió las expectativas: modificación en la ubicación de los centros de votación sin previo aviso, la tinta indeleble se borraba con agua y jabón, lo que permitió votar cuantas veces se quisiera y en los lugares que se dispusiera. Total, la decisión ya está tomada y lo demás es solamente el sello de la Cuarta Transformación.Continúa la resaca magisterial en torno a la consulta educativa llevada a cabo el miércoles pasado en las instalaciones de la UAEH. Los maestros participantes, ya sean simpatizantes del SNTE, la CNTE o MxM, comentan en sus respectivos planteles sobre las cinco mil ponencias registradas y a todos los une el mismo deseo: que nunca nadie más evalúe su desempeño docente.