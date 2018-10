DIEGO EN EL SENADO

Betty con Delegación de China

El miércoles el gobernadoranduvo por el Senado, se encontró y saludó al presidente de la Mesa Directiva, el morenistafueron compañeros legisladores federales de 2012- 2015. Pero en realidad iba a platicar con el coordinador panista,La senadora leonesale reclamó. “Lamento que el Gobernador no pueda reunirse en Guanajuato con las Senadoras (ella y, que son las de Morena) que le demandamos una estrategia emergente de seguridad, también que acuda al Senado y evite vernos”.no sólo le debe la respuesta a las de Morena sino a los ciudadanos. El contrato con la empresa Seguritech, que operaba Escudo, ya terminó pero la información del Gobierno del Estado fluye a cuentagotas. ¿Y ahora qué sigue? La tecnología debe ser una arma contra el delito.El capitán del Observatorio Ciudadano de León (OCL),, asitió ayer a la clausura de los “Foros por la Paz”, que encabezó el presidente electo,. Ahí platicó con el próximo secretario de Seguridad Pública Federal,, quien le reiteró que estará pronto en León para reunirse con autoridades y ciudadanos líderes empresariales y de organizaciones sociales.El ex gobernador de Oaxaca,, pisa hoy Guanajuato en su gira por el país con la mira puesta en ocupar la dirigencia nacional del PRI -cuando termine su periodo-. Traerá su discurso democratizador y la exigencia de abrir a la militancia la elección del próximo jefe nacional.Su agenda son entrevistas con medios radiofónicos en León, Irapuato y Celaya, y encuentros con afines tricolores en los últimos dos municipios; esperan a 50 en cada reunión. La coordinación de la visita está a cargo de, dirigente del Movimiento Territorial, y. La invitación dice que se trata de un “Foro de voces por la democratización y la reinvención del PRI”.Y en más del alicaido PRI ya se cumplieron 20 días de quenombró acomo nueva delegada del Comité Nacional para Guanajuato, pero es hora que no aparece por acá. La jefa estatal,, dice que la esperan con los brazos abiertos para empezar a trabajar.Entre la chamba que tiene la enviada del CEN es preparar el terreno para renovar la dirigencia estatal del PRI; ya ve queentró de “bateadora emergente” en mayo pasado y ahora tiene que dobletear en su responsabilidad como diputada. Ella está puesta a hacerse a un lado, pero nadie le dice cuándo ni cómo.Todos en el Congreso del Estado están de acuerdo en aprobar un punto de acuerdo para enviar a la Cámara de Diputados pidiéndoles una reforma a la Ley de Disciplina Financiera para que se elimine el artículo transitorio que fija como plazo el 15 de enero para que los Municipios ejerzan los recursos federales. Quieren echarle la mano a los Ayuntamientos que traen un subejercicio millonario.La agrupación “Empresarios Pro Guanajuato”, que desde hace siete años integran 18 ex presidentes de cámaras empresariales de León y que hoy comanda, invitó ayer al capitán del Consejo Coordinador Empresarial,, para intercambiar puntos de vista sobre temas de interés para la ciudad, como la necesidad de infraestructura y la exigencia de seguridad.Los asistentes, que traen ganas de seguir aportando, fueron:, diputada federal leonesa del Verde y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, se reunió ayer con representantes de Shichuan (provincia del suroeste de la República Popular de China), con quienes intercambió líneas de acción para proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático.Mencionó que un tema que se puede aprender de esa región es la conservación de bosques. También la política de toda China para la sustitución de vehículos de gasolina por eléctricos para el 2030.“Tenemos que reconocer que México es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático por la gran cantidad de litorales y de personas viviendo en pobreza en zonas de alto riesgo”, señaló.