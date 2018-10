En la agenda

Elpara reunirse con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.El representante del gremio textil y vestir, como son contrabando, subvaluación y piratería.La petición que realizará el empresario -que cumplirá un año en el cargo- esy se realicen constantes operativos anti piratería en Guanajuato.Para que conozca a detalle las pérdidas que causan en producción, ventas y empleos este par de enemigosYa aprovechando la charla, de paso le pedirá a Rodríguez Vallejo,en la contratación de despachos especializados en compartirles datos relacionados con el dumping y subvaluación.Ya encarrilados, le realizará una última petición:para los concursos relacionados a la fabricación de los uniformes deportivos para las secundarías públicas.Esto, por que son varios losy no en una sola, que además existe la sospecha de que en su planta no realiza la totalidad de las prendas y contrata a maquilas ubicadas fuera de Guanajuato.Aprovechando que platicamos de la industria textil y vestir, el problema decon empresas nacionales.Pero, hay buenas noticias, hace unos días a las oficinas de la CANAIVE Delegación Guanajuato, llamó Max Magallón,en ser parte del sector textil y vestir, por lo que sería importante consideraran la opción de instalar algunas plantas por aquellos lares.Hoy en León estará de visitaSu presencia se debe a la realización del: Expectativas del Acuerdo Estados Unidos de América, México y Canadá.Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la próxima administración de gobierno 2018-2024; Manuel Molano Ruiz, director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Fernando Ruiz Huarte, director de COMCE Nacional serán los encargados del panel.Pero sin duda un momento esperado por empresarios locales será la, las preseas serán otorgadas por Luis Rojas Ávila, titular de la Cofoce y el empresario Diez Morodo.Para terminar le contamos que hace apenas un par de días, Héctor López Santillana y el titular de Economía, Ramón Alfaro Gómez, para contar con su apoyo para su concepción.La idea, aunque recién surgió, es interesante y sin duda queLa propuesta es, que bien podría estar en CIPEC.En ese centro la idea esy capacitadores que puedan estar constantemente generando a nuevos especialistas.Esta acción permitiría que al interior de las empresas de calzado se tuviera uny las ganancias que por ahora no son las mejores y seguirán no siendo las mejores hasta que no existan empresarios que prefieran sacrificar sus ganancias, con tal de mantener un cliente o conseguir uno nuevo.