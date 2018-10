Desde las 8:00 horas de este jueves, un grupo de padres de familia se colocaron en la entrada de la Escuela Primaria Leona Vicario, de la comunidad de Teltipán, Tlaxcoapan, para exigir la destitución de la maestra del grupo primero ‘A’, a quien acusan de maltratar a los menores física y psicológicamente.



De acuerdo con madres de familia, la maestra encargada del grupo, a quien identificaron con el nombre de Marisol, les daba a los estudiantes pequeños golpes en la sien, acompañados con frases como: "entiende".





Señalaron que también les dice que son unos “burros” y que “no aprenden”. Agregaron que no es la primera vez que se quejan de la profesora, incluso, refieren que en las juntas de padres de familia callaba a las madres y las tachaba de "ignorantes".



Las madres de familia acusaron que el pasado miércoles 24 de octubre, la profesora usó un brasero con incienso y lo pasó por encima de los niños mientras les decía: "A ver si así se les abre el cerebro".



Está versión pudo ser corroborada por este medio, de voz de los propios niños, quienes incluso reprodujeron el movimiento que hizo su profesora sobre su cabeza con el incienso.





NO ES EL PRIMER INCIDENTE

Diversas madres comentaron que no es el primer incidente con la maestra y señalaron que en años anteriores una mujer presentó una queja en la presidencia municipal y en diversas ocasiones le pidió al director de la escuela que atendiera los señalamientos.



Después de varias horas, representantes de la supervisión escolar arribaron al lugar y, al no llegar a un acuerdo con los afectados, se retiraron con la maestra e informaron que permanecerán 15 días sin profesor mientras se les asigna otro encargado.



En tanto, las madres de familia pagarán a un profesor particular para que los estudiantes no pierdan clases, así lo comentaron los encargados de la sociedad de padres de familia, acción que se acordó por sugerencia del supervisor.



Por último, recalcaron que en la minuta firmada acordaron que en 15 días deberá llegar un nuevo profesor o sino los padres se movilizarán para protestar por segunda ocasión.