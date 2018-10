Miss Paraguay se desmaya en pleno certamen cuando la nombran ganadora

Recibe su corona 'aturdida'

La gala de elección y coronación del Miss Grand International 2018 tuvo un epílogo inesperado luego de que la candidata ganadora –la representante de Paraguay– se desmayara en pleno escenario cuando escuchó al presentador mencionarla como ganadora del concurso de belleza, considerado el Miss Universo asiático.Clara Sosa disputó la corona del Miss Grand Internacional de la mano de la representante de la India, Meenakshi Chaudhary, quien partió como gran favorita a dejarse el cetro; lo que habría provocado que las emociones de la latina se dispararan hasta desvanecerse en medio escenario.Al escuchar el nombre de su país, Sosa miró con cara de sorpresa a su contrincante y justo al momento en que la candidata de la India se aprestaba a abrazarla sucedió lo inesperado. El show continuó; sin embargo, las cámaras dejaron de enfocar la escena mientras se controlaba la situación.Clara Sosa fue asistida por el equipo de emergencias de la organización que a los pocos minutos volvió en sí a la reina de belleza. Sosa se puso de pie para recibir su corona, banda y hacer su recorrido triunfal mientras saludaba al público, aunque un poco dispersa y aturdida, según lo proyectado a las cámaras. Ella no se ha referido a lo sucedido hasta ahora.La final del Miss Grand International 2018 se realizó en en el The ONE Entertainment Park, en la ciudad birmana de Rangún.En la competición Costa Rica era representada por la modelo Nicole Menayo, quien tuvo una participación destacable al posicionarse en el top 20 de entre 75 participantes.Menayo dijo a Viva a mediados de mes que su competencia estaba entre las candidatas latinas y no se equivocó.