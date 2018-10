Ale Romero escribe emotiva carta después de su quinto lugar Mundial

Termina mi participación en el campeonato mundial senior de lucha y solo quiero agradecerles a todos ustedes sus palabras de aliento, me siento orgullosa por haber acariciado la medalla, por ser la segunda mujer mexicana en llegar a pelear una medalla en un campeonato del mundo.Sé que solo quienes dejamos una vida cómoda por una vida de lucha, de deporte, de disciplina, sabemos a todos los obstáculos y carencias a las que nos enfrentamos, el camino no es, ni ha sido fácil, pero seguiré luchando por ser mejor cada día, dejé mi alma en cada combate y lo seguiré haciendo todos los días en cada entrenamiento, hasta cumplir mi sueño en este deporte que es mi vida. No tengo mi medalla mundial, pero gané mi combate y gané muchísima motivación para entrenar aún más.Solo puedo decirles gracias, gracias por compartir mi sueño, gracias por seguirme a cada paso. Gracias a la Unión Mundial de Lucha @unitedworldwrestling la cual hizo posible que yo participara con este resultado histórico para México, estoy en el camino correcto y más motivada que nunca.Gracias mamá, papá, hermanos, gracias a mi tío, y a mis ocho tías, gracias a mis compañeros de equipo que me ayudaron los últimos días: Marianita, Ámbar, Brandon, Luisito. Gracias a mi mejor amiga Luu, gracias al psicólogo Jesús, al nutriólogo Mauricio, mis fisios: Mau y Brian.Gracias a mis entrenadores, profe Paco, profe Héctor, profe Aparicio, profe Flavio; gracias profe Alexis y profe Maren que se subieron a mi esquina, gracias Aurelio por tu apoyo. Y sobre todo a mi profe y segundo papá Manuel Rubio quien a pesar de ya no estar conmigo me apoyo en esta competencia hasta el final, quien ha disfrutado mis triunfos y llorado conmigo mis fracasos, quien me ha guiado en todos los aspectos de mi vida, profe infinitas gracias. Lo quiero muchísimo.