“Me la paso muy bien, pues a diferencia de 'Hoy', en 'Sale el Sol' los conductores principales no se entrometen en la sección de espectáculos. Situación que mucho me gusta ya que Galilea y Andrea siempre metían su cuchara, pero en detrimento de la prensa”, declaró Kaffie.

“Para ellas siempre la prensa de espectáculos es amarillista, miente y distorsiona”.

Arrastran escándalos

o las quieres o las odias. Al menos así lo deja ver un ex conductor que las tuvo como compañeras en el programa '', uno de los más vistos deSe trata de, quien después de abandonar el matutino hace unos meses, conduce la sección de espectáculos de '' como invitado especial, mientras la periodistase encuentra ausente.Kaffie confesó en el canal de YouTube, que en la competencia de 'Hoy' se siente mucho mejor porque en el programa desí respetan su trabajo, no como en Televisa, debido a que Gali y Andrea siempre “metían su cuchara”.Además las acusó de calificar a la prensa de espectáculos de amarillista.ENTÉRATE: Afirman testigos que Angélica Rivera golpeó a Enrique Peña Nieto con un florero No es la primera vez quese involucra en una polémica conCheca AQUÍ porque Andrea se enojó tanto con Kaffie que supuestamente fue a hablar con los altos mandos de, para que nunca más lo dejaran trabajar en la Televisora de San Ángel.Lástima que a Kaffie se le acabó ayer el gusto porqueregresa a 'Sale el Sol' el próximo lunes.TAMBIÉN LEE:

