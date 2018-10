Jennifer Garner se olvida de 'Batman' y presume nuevo amor

"Mirando hacia atrás, realmente siento el estrés y podría llorar hablando de esto. Aprendí que esa presión sobre tu vida privada puede hacer que algo suceda. Sientes una presión para apresurarte y casarte porque crees que eso terminará con el... '¿Están comprometidos? ¿No lo están?' Y también es verdad a la inversa. Si hay algún indicio de problemas o si los medios deciden que hay problemas, pueden crearlos", expresó.

dejó atrás la soltería. Según informó la revista People, la actriz que protagoniza la, "Camping", está saliendo con el CEO de la compañía CaliGroup,El empresario, de 40 años, se divorció en 2011 de su expareja, la violinista"Están saliendo casualmente, pero no es nada serio. Todavía no conoció a sus hijos", añadió una fuente cercana a la actriz. Recordemos que Garner y su exmarido, se reunieron días atrás en la casa que compartían enpara firmar el divorcio en un encuentro que duró cinco horas.Recientemente la actriz estuvo en el centro de los reflectores cuando fue vista acompañando a su ex a rehabilitación para que trate sus problemas de adicción, con el objetivo de preservar el bienestar de sus hijos, Violet, 12, Seraphina, 9, y Samuel, 6.En una entrevista con CBS, Garner habló sobre lo complejo que es estar en el ojo de la tormenta por su vida privada.