Comer chapulín de milpa es mejor que la carne y podría acabar con desnutrición en México

“Un kilo de chapulín de milpa incluso puede contener el doble de proteína que un kilo de carne convencional (res, cerdo y pollo), y comparado con el del atún u otro pescado, su valor proteico es similar. Asimismo, tiene una gran cantidad de minerales y vitaminas, y es más bajo en grasas que la carne magra. Su exoesqueleto, formado por quitina, funciona como fibra y es benéfico para la microbiota del ser humano”, informa Cerritos Flores.

“En particular, del Valle de Puebla-Tlaxcala, cada año se podrían obtener 50 mil toneladas; es decir, la mitad de los chapulines que infestan sus cultivos. Así, el recurso permanecería a lo largo de los años. De eso se trata la sustentabilidad”, apunta el investigador.

“Además de la validación sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la cadena de extracción, distribución, venta y consumo del chapulín de milpa requiere políticas públicas y la participación de un grupo multidisciplinario integrado por ecólogos, nutriólogos, abogados, psicólogos, mercadólogos...”, añade el investigador.

“Sería bueno establecer políticas públicas para desincentivar el consumo de productos chatarra (sopas, refrescos, jugos... industrializados) y sustituirlos poco a poco con insectos comestibles, principalmente chapulines, los cuales formaban parte de la dieta de las culturas mesoamericanas”, comenta el investigador.

“Una de las industrias que emite más gases de efecto invernadero es la ganadera. Millones de cabezas de rumiantes emiten dióxido de carbono (a través de la respiración) y metano (por su sistema digestivo y en el excremento). Por si fuera poco, la cantidad de agua y suelo necesario para producir carne de vaca es insostenible”, agrega el investigador.

“Lo ideal es que la producción de maíz se utilice para alimentar a las poblaciones humanas y que con insectos comestibles se sustituya, al menos en una proporción significativa, el consumo de carne convencional. Desgraciadamente, esta propuesta sustentable, barata y sana para el ser humano y el planeta no sólo enfrentará trabas de tipo tecnológico, sino también los intereses de las industrias alimentaria, ganadera y agroquímica, que dan de comer, de manera ineficiente, a casi toda la población del planeta”, finaliza Cerritos Flores.

