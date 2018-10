Ante 'excusas', abogados señalan que leyes ya existen para combatir inseguridad

VEN CORRUPCION E IMPUNIDAD



"Todo lo que ha sucedido, como la corrupción e impunidad, se debe a la inaplicabilidad de la norma".

RECONOCEN 'MAS LIBERTAD' A DELINCUENTES



"Al contrario, han ayudado a que muchas personas que estaban siendo detenidas mientras llevaban los procesos penales puedan seguir trabajando.



Antes detenían a una persona; por lo general ,el hombre, el hogar se quedaba sin la principal entrada de dinero, la mamá tenía que ponerse atrabajar y los niños se quedaban al cuidado de los tíos, los vecinos o la calle", resaltó.

FALTA AHORA CAPACITACIÓN A POLICÍAS

DEBEN PREVENIRSE DELITOS Y CASTIGAR LOS COMETIDOS



"Con este modelo se permite un trabajo de manera individual donde las demás unidades que tengan identificado al agresor puedan trabajar y resolver otros asuntos para privilegiar más la justicia".

LA PUERTA GIRATORIA

Ante la excusa de políticos que consideran al Sistema de Justicia Penal comoabogados defienden las leyes existentes y, dicen, sólo falta que se apliquen rigurosamente.expuso que ya se cuenta con elsin embargo, es necesaria su verdadera y estricta aplicación.Añadió que las reformas se hacen medianamente bien, pero para mejorarlas se deben emplear.expuso que las bases ya están, el problema es que se respeten las políticas sociales acordes a las necesidades del país.Manifestó que a nivel nacional se quiere culpar alde los problemas, con lo que él no está de acuerdo.docente certificado poren eldijo que se ocupa un análisis estructural en lo interno y externo.Mejoramiento de sueldos y prestaciones para los policías, capacitación, preparación y comenzar desde lo municipal,estatal y federal.En lo externo, darles más facultades y fortalecer a la policía municipal para hacer su trabajo, así como a los Ministerios Públicos, jueces y darles las herramientas jurídicas para hacer su trabajo.Enfatizó que se debe empatizar con los ciudadanos en su dolor, "hay que ponerse en sus zapatos, ver que quien le robó al siguiente día anda en la calle o quien hirió a su hijo está libre. No que a rajatabla se vayan todos a prisión preventiva, pero que se tomen acciones"., subrayó que se debe entrar en un tema de política pública de prevención del delito y generar que los jóvenes se involucren en el deporte y cultura, pero si el crimen ya se realizó se concreticen las leyes.Apuntó que ya se está trabajando en las nuevas estructuras de las fiscalías y que hay un modelo homologado que plantea la Procuraduría General de la República, donde hay una unidad llamada Unidad de Imputado No Identificado y Unidad de Imputado Desconocido.Recordó que también es importante el apoyo a las víctimas para que conozca sus derechos, pueda exigirlos y saber las posibles resoluciones a su caso.Apenas ayer,acusó que ante la falta de leyes "adecuadas", sigue la impunidad.En presencia delse informó que buscan reformar el artículo 19, para que la portación de armas se castigue con prisión.