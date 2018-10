Busca liderazgo internacional el laboratorio Langebio

Con nuevos proyectos e investigaciones que tengan un impacto real en la sociedad, el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio) busca ser líder a nivel internacional, señaló el director, Alfredo Herrera Estrella.Señaló que el Langebio está muy bien posicionado a nivel nacional, cuenta con buen equipamiento e investigadores altamente capacitados, por lo que buscan trabajar nuevos proyectos para que México siga siendo líder a nivel América Latina.“Nuestro objetivo es convertirnos en líderes internacionales, que podamos competir con cualquier institución de primer nivel en el mundo, no nos vamos a conformar con ser líderes en el país, perseguimos la excelencia académica y administrativa, que es un reto en nuestro país”, refirió.Herrera Estrella indicó que la comunidad científica aún tiene dudas con la sociedad, y consideró que la ciencia no será importante para el ciudadano común hasta que no sientan que están recibiendo un beneficio directo.El nuevo director del Langebio indicó que trabajan en un proyecto para hacer la secuencia del genoma de varios cultivos importantes en el país, entre ellos el agave, vainilla, las berries, frijol y chile, el cual es financiado por Sagarpa y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), con resultados en un periodo de 2 años.“Lo que queremos es estudiar la diversidad que hay disponible en el país, para apoyar al mejoramiento tradicional de estos cultivos, el mejoramiento genético, lo cual va a permitir el desarrollo de nuevas variedades de una manera acelerada, esperamos que otorgue beneficios para los campesinos mexicanos”, refirió.Otro de los proyectos es el desarrollo del área de Bioinformática, ya que los científicos han sido capaces de generar una enorme cantidad de datos, por lo que uno de los retos es lograr hacer un uso eficiente de los mismos.“No sólo en la investigación genómica que es lo que más nos atañe a nosotros, es en muchos otros aspectos como la agricultura, la industria, la farmacéutica, uno de los principales proyectos que tenemos es la propuesta de desarrollar un grupo nuevo, a pesar de que ya tenemos un equipo en esta área, es el desarrollo de personal altamente capacitado”, destacó.El tercer proyecto que quieren seguir con el Análisis de Información Genética de Humanos, ya que cuentan con una plataforma que permite hacer genotipificación de muestras de sangre y saliva humana, permitiendo establecer quien es cada persona.“Esto puede impactar también en la salud, ya que podremos detectar entonces cambios en la información genética que estén relacionados con enfermedades, propensión a enfermedades, actuar en la prevención de las mismas, hacer intervenciones desde un control de alimentación hasta un tratamiento preventivo”, puntualizó.Herrera Estrella señaló que el desarrollo de estos proyectos podrían permitir saldar la deuda que los científicos consideran que tienen con la sociedad.