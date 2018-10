Avalan a 12 directores; Morena desaprueba a 4

“Quisimos lograr un gobierno plural y confiable, pero hay intereses particulares de la cúpula del poder económico, político de Celaya y de Guanajuato, que unen sus fuerzas cuando se ven amenazados sus intereses.



“Los resultados de este gabinete son reflejo de las prácticas de siempre a las cuales nos manifestamos ajenos, que quede claro que la fracción de Morena no tiene compromisos políticos ni económicos”, dijo.



“Hemos pedido el compromiso de la presidenta para que a los tres meses de haberse implementado el programa de gobierno, es decir, a más tardar en el mes de junio del 2019 el 100 % del gabinete se someta a una evaluación integral”, dijo.

Sin el voto deen algunos casos, el Ayuntamiento de Celaya aprobó a 12 directores de las dependencias del gobierno municipal.Tomaron protesta Juan Gaspar García Aboytes, en la Dirección de Obras Públicas; José Dagoberto Serrano Sánchez, en el Instituto Municipal de Cultura; Rafael González Bernabé, en el Instituto de la Juventud; Jorge Medina, en el SIDEC; Rodolfo Amate, en el IMIPE y Laura Yadira López Cerritos, en Dirección de Tránsito y Vialidad.Además se aprobó a Fermín Fortino Gutiérrez Sánchez, en el IMUVI; Luis Gustavo Báez Vega repite en Desarrollo Urbano; Trinidad García Venegas, en Movilidad y Transporte; Felicitas Fabiola Mateos Chavolla, en el DIF; Adiel Augusto Ramos Horta, en Desarrollo Económico y Maria Magdalena Zapiain Rebolledo en el Instituto Municipal de la Mujer.Sin coincidir en todos los casos, regidores de Morena no aprobaron propuestas como las del Instituto de la Juventud, Sistema Deportivo Celayense, Instituto Municipal de Arte y Cultura, además del Instituto de la Mujer.La coordinadora de Morena, Bárbara Valera, se deslindó a su fracción de compromisos con el poder.Por su parte, el coordinador de los independientes, Mauricio Hernández, indicó que su fracción otorgará un voto de confianza al gabinete, pero no un cheque en blanco.Solicitó que las dependencias incorporen un sistema de indicadores de evaluación del desempeño. Pidió relevar a los directores que no hayan cubierto expectativas.