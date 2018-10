Expone sobre criptomonedas a socios de la Canaco

Socios de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación pudieron conocer las ventajas y desventajas de las bitcoin o criptomonedas como alternativa de inversión, en la ponencia presentada por Rubén Mosqueda Almanza, catedrático en Finanzas Corporativas y Finanzas Internacionales.El especialista explicó que las criptomonedas son unidades digitales creadas mediante un cálculo matemático y registro irrepetible, con las que a nivel mundial se hacen inversiones en distintos sectores.Destacó que este modelo de economía ha sido tomado en cuenta por varios países, sin embargo no existen leyes que la regulen, cuestión por la que en países como México aún no son tan aceptadas, pese a que existen empresas dedicadas al campo que ya las utilizan.“De estas criptomonedas lo que realmente vale la pena destacar es la tecnología blockchain, que es lo que da sustento a las criptomonedas, un mecanismo con el que pueden ser vendidas y todo mundo se entera, pueden ser compradas y transferidas, pero no pueden ser adulteradas”, dijo.Mosqueda Almanza señaló que este modelo “blockchain” llegó para quedarse, y es seguro que en el futuro sea utilizada ampliamente por las empresas e incluso por los ciudadanos, que con internet y un dispositivo móvil pueden hacer un sin fin de actividades.Asimismo, exhortó a los socios de Canacintra a conocer más sobre estas alternativas de inversión y a continuar conociendo las tecnologías que pueden servirles para sus empresas.