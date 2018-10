Pide Ricardo Ortiz dar resultados a Federación y Estado

“Ante los hechos violentos ocurridos en los últimos días en Irapuato, es necesario hacer un llamado al Estado y a la Federación para atender de manera urgente y primordial que los ciudadanos estamos padeciendo”, señaló.



Una coordinación efectiva y resultados de las corporaciones de seguridad Federales y Estatales para atender la problemática de Irapuato, solicitó el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez en rueda de prensa.El Presidente Municipal convocó a la rueda de prensa en el salón Juárez de la Presidencia Municipal, luego de sostener una reunión con el diputado federal, Sergio Ascencio Barba y los diputados locales, Víctor Zanella Huerta y Lorena Alfaro García.Luego del ataque a dos policías ministeriales en la calle Emiliano Carranza y la avenida Lázaro Cárdenas, frente a decenas de civiles, Ortiz Gutiérrez dijo que no asumirá responsabilidades de otras corporaciones en el tema, sino únicamente las del Gobierno Municipal.Ortiz Gutiérrez exigió que Irapuato sea incluido en el marco de las estrategias estatales y federales de seguridad, tomando en cuenta el trabajo que ha realizado la corporación municipal, que señaló, es el combatir los delitos del fuero común, aclarando que no con esta declaración, está señalando una exclusión para el municipio.El alcalde dijo, luego de emitir su mensaje, que había cierta expectativa en la llegada de la Brigada Militar, no sólo para mejorar la situación en Irapuato, sino en todo el Estado.En el comunicado leído por el alcalde, también recordó que en reiteradas ocasiones se ha señalado la falta de leyes adecuadas y que contribuyen a la impunidad, para lo cual el diputado federal, Sergio Ascencio Barba, dijo que ya se presentó una iniciativa para reformar el artículo 19.