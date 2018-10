Michel y su esposa conviven ¡con serpientes, un cocodrilo y varias aves!

Ense puede contar con, siempre y cuando tengan papeles para comprobar su legalidad y reciban un trato digno.comparten el gusto por este tipo de especies y en su hogary un golden retriever y aseguran que esta coincidencia los ha unido más.

Perro lobo checoslovaco. Imagen: Google

Exponen cifras

El gusto de él comenzó cuando a Michel le regalaron una boa, aunque al inicio no le agradó tanto la idea poco a poco se fue acostumbrando e interesando por los cuidados de ésta.Mientras que a ella siempre le gustaron, porque cuando era niña veía documentales pero aún así les temía, sentimiento queAunque no ha sido una inversión barata, consideran que es satisfactoria, para ejemplificar expusieron el caso del águila que siendo pequeña puede costar hasta 4 mil pesos, pero si ya está entrenada el precio puede duplicarse.Aseguran que más allá de adquirirlos, lo costoso es darles de comer porque es uny tenerles un hábitat adecuado.

Serpiente negra. Imagen: Google

"Al inicio mi esposo mataba a los ratones para los pájaros, era un poco asqueroso, además debía metérselos al pico para que comiera. Son como un bebé, si les dejas la comida no saben qué hacer con ella", expuso la mujer.

A familiares y vecinos les gusta visitarlos

La frecuencia de alimentación varía dependiendo del animal, a las aves es diario, al cocodrilo cada tercer día y a las serpientes cada 15.Sobre los terrarios dijo que han invertido por cada uno deAseguran que sus mascotas permiten que los vecinos conozcan más de éstos, ya que si van a un zoológico posiblemente ni al vidrio se puedan acercar, en cambio en casa pueden incluso tocarlos, excepto a las víboras de cascabel.

Vívora de cascabel. Imagen: Google

"Al inicio sí tenían miedo, porque en León lo máximo que llegan a tener son serpientes, pero las personas de aquí nos preguntan si tenemos algún otro diferente o entran a mirarlos y nosotros, si es tiempo, los sacamos de su hábitat para que puedan tocarlos", relató la mujer.

Explican cómo obtener estos animales

Por esta confianza es que no temen que las autoridades se los puedan confiscar, porque a parte de contar con losde los especímenes.También sirven de entretenimiento para el abuelo de ella, quien en lugar de mirar la televisión,Por el momento la pareja tiene planeado seguir cuidando de sus animales y si es posible conseguir otros para estudiar su comportamiento.Michel espera a corto plazo, no le disgustaría estudiar Biología ya que podría complementar su formación y contribuir a los cuidados.El delegado de la(Profepa), delegación Guanajuato,expuso que en el estado los casos de personas que tienen fauna silvestre en su casa es muy bajo, aunque no determinó la cantidad.Enfatizó que de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 059 de la2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, se establece que para tener un animal silvestre en una casa particular es necesario contar con los papeles que determinen la legal procedencia de éste.Se debe mencionar que existe un tratado sobre(CITES), donde se citan y regulan aquellas en peligro de extinción y México forma parte de este acuerdo desde septiembre de 1991.Aclaró que hay, pero en cualquier caso es necesario contar con la documentación. Excepto aquellos que son domésticos como gatos, perros, caballos o mulas.

Tigre. Imagen: Google

Platicó que cuando la Procuraduría ha tenido que actuar, ha sido bajo una denuncia y es cuando se va a inspeccionar, si está dentro de su ámbito, solicitan una constancia de origen, determinan que las condiciones de cautiverio sean adecuadas, los especímenes reciban un trato digno.En caso contrario será asegurado en la casa opero si son legales y no son tratados bien también se resguardan, sólo en caso de no poderse comprobar la procedencia legal son confiscados.Para dar continuidad a estos casos, realizan operativos para supervisar los zoológicos para garantizar un desarrollo pleno del espécimen.