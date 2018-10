El desplazamiento

A la Consulta Nacional sobre el nuevo aeropuerto de Ciudad de México le costó ayer despegar en Guanajuato.Retrasos en la apertura de casillas, fallas en la conexión necesaria para manejar la app que controla el proceso y ‘expulsión’ de lugares en los que no tenían permiso para instalarse, caracterizaron el arranque del proceso.El próximo coordinador del Gobierno Federal en el estado, Mauricio Hernández, consideró sin embargo que hubo incidencias mínimas y aseguró que todas las casillas estuvieron abiertas antes de las 9 de la mañana,atestiguó que las casillas que se instalarían en el Forum Cultural Guanajuato y en San Juan Bosco tuvieron que desplazarse, la primera por no contar con autorización.Hernández Núñez aseguró que fueron malentendidos.En el otro caso, una casilla instalada en el parque de la colonia San Juan Bosco que abrió con más de una hora de retraso, fue trasladada a la zona de Las Joyas por la poca asistencia, según se dijo.El proceso para votar no tiene ningún candado. Las boletas carecen de folio, no hay un listado nominal y la tinta no es indeleble.En Irapuato, Celaya y Salamanca algunas de las casillas se instalaron hasta con dos horas de retraso, pero finalmente lo hicieron.Aunque será hasta el domingo cuando se den a conocer resultados Ricardo Gómez Escalante, militante de Morena, dijo que el aeropuerto que se construye en Texcoco aventajaba en la votación.atestiguó como una persona votó dos veces en Irapuato.Primero acudió a la Plaza Fundadores, donde cruzó su boleta, le entintaron el dedo y su nombre fue supuestamente registrado en la aplicación móvil que controla el proceso.Minutos más tarde acudió a la casilla ubicada en la Plaza del Artista, donde emitió su segundo voto, que también fue registrado sin que lo detectaran y le pintaron el otro pulgar.En Guanajuato, la totalidad de las casillas de la consulta sobre el nuevo aeropuerto se instalaron y estuvieron abiertas antes de las 9:00 de la mañana, aseguró el próximo Coordinador del Gobierno Federal en el estado, Mauricio Hernández, quien al término del ejercicio indicó que hubo incidencias mínimas.Salvo dos de las que se programaron en León, las 44 mesas que se instalaron en 19 municipios guanajuatenses se instalaron sin contratiempos y antes de las 9:00 de la mañana, aseveró Hernández.Sin embargo,detectó que casillas en León, Celaya e Irapuato abrieron con retrasos y algunas tuvieron dificultades para instalarse por falta de permisos para hacerlo.En Plaza Mayor ocurrió esta situación, pero al final sí pudieron instalarse. Otra que se ubicaría afuera de la Biblioteca Central Estatal terminó reubicada sobre el camellón de Prolongación Calzada de los Héroes, frente al Forum Cultural. En la Central de Autobuses de Celaya no se instaló porque los guardias no lo permitieron.En León se detectó una casilla itinerante. Empezó en el parque de la colonia San Juan Bosco y terminó en la colonia Las Joyas.Ante sucesos como el de Plaza Mayor en León, Mauricio Hernández descartó que se hayan omitido los trámites para permisos en casillas de esta consulta.Las casillas de Plaza Mayor y Parque Metropolitano fueron en las que se presentaron los retrasos, según lo expuesto el propio equipo que coordina la consulta en León.Otro de los incidentes de la jornada fue que algunas personas pudieron votar más de una vez. Esta situación se detectó en Celaya e Irapuato.El militante de Morena, Ricardo Gómez Escalante, dijo que en León se detectaron al menos 17 intentos por votar dos veces, pero aseguró que era imposible votar dos veces.Los municipios donde se instalaron casillas fueron León, Acámbaro, Celaya, Cortazar, Apaseo el Grande, Abasolo, Guanajuato, Dolores Hidalgo, Pénjamo, Salamanca, Salvatierra, San Felipe, San Miguel de Allende, San Luis de la Paz, Irapuato, San Francisco del Rincón, Silao, Yuriria y Valle de Santiago.Al finalizar la primera jornada de la consulta, Mauricio Hernández indicó que al igual que en León, en otros lugares hubo actos intimidatorios, aunque no detalló en qué municipios. “Pero es normal que en este tipo de actividades pase algún incidente, pero lo calificaremos de menor, nada de consideración”.Entre los casos expuestos estuvieron los de las casillas del Arco de la Calzada y San Juan Bosco, donde “se pusieron un poquito más agresivos, pero sin percances”; y a pesar de ello, descartaron la posibilidad de una denuncia penal, “porque el pueblo cuida al pueblo, inclusive la gente calmó los ánimos”.Pese a que todas las casillas hicieron un conteo de su primer día, los resultados sólo se “cantan” en cada mesa, y será hasta el domingo cuando se den a conocer los resultados finales de la consulta en la entidad, comentó.Tras el primer día de la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto, en León los ciudadanos favorecen la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), además de los resultados de las casillas más concurridas, así lo señaló Ricardo Gómez Escalante.En las casillas de Plaza Principal, Forum Cultural, Plaza Mayor y Parque Metropolitano, la diferencia en porcentaje de votos a favor de continuar con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue de hasta 57% más; en estas mesas se usaron entre 153 y 586 boletas.En Irapuato desde muy temprano ciudadanos salieron a participar en la consulta, pero no todas las casillas abrieron en tiempo, algunas se instalaron con hasta dos horas de retraso.Debían abrir a las 8:00 de la mañana, algunos prefirieron irse y unos cuantos esperaron para votar.Marisol platicó que antes de la consulta tuvo la oportunidad de hacer un análisis sobre las ventajas y desventajas de las dos opciones para un nuevo aeropuerto: Texcoco y Santa Lucía, por lo que llegó a la urna con una decisión tomada.Casi mil celayenses participaron en el primer día de la consulta, sólo una mesa de votación tuvo problemas para su instalación.La casilla que se colocaría en la Central de Autobuses fue reubicada al mercado El Dorado debido a que los organizadores no recibieron el permiso de las autoridades de la terminal y la seguridad privada les impidió instalarla, señaló María Espinoza Bolaños, encargada de la mesa.En el Jardín Principal de Celaya, la tardanza en la instalación de la mesa de votación provocó que a los primeros votantes no se les marcara su pulgar con tinta supuestamente indeleble.Las fallas en la aplicación móvil y la poca destreza del encargado de la mesa de votación provocaron que los primeros votantes compartieran la clave de elector y se les fuera anotado en una libreta.En la mesa de votación de Parque Celaya, también se detectó que no se estaban registrando las claves de electores debido a la falta de señal en el celular.A las seis casillas instaladas en Celaya llegaron mil 600 boletas y al cierre del primer día de votación la mesa del Jardín Principal fue la que tuvo mayor afluencia.En Guanajuato capital las casillas abrieron con unos minutos de retraso. Dos casillas fueron instaladas en el centro de la ciudad, una en las escalinatas del Edificio Central de la Universidad de Guanajuato y otra en la Plazuela del Músico.Durante la primera hora, en dos casillas se contabilizaban alrededor de 95 votos, en su mayoría de jóvenes estudiantes y adultos mayores.En medio de disturbios fue instalada la casilla de consulta sobre el nuevo aeropuerto en Plaza Mayor.En primera instancia se anunció que estaría en la zona gastronómica e iniciarían a recabar sufragios a las 8:00 de la mañana, pero fue cambiada a la zona de bancos y empezaron cerca de las 8:40.Silvia Montaño acudió con la intención de realizar dicho ejercicio, pero tuvo que esperar cerca de 20 minutos para poder hacerlo.Momentos después un policía municipal llegó para pedirles a los organizadores el permiso, ya que estaban en la plaza; al no contar con él, argumentaron que estaban en un lugar público y haciendo una consulta federal, por lo que el oficial les permitió proseguir.Cerca de las 10:00 de la mañana ya se habían emitido aproximadamente 15 votos.Alberto Salvador, controlador de tráfico aéreo, aseguró que es importante estar informado antes de acudir a las urnas porque debido a que el proyecto está detenido, él se encuentra sin trabajo desde hace año y medio.Un ciudadano que optó por el anonimato se quejó de no haber encontrado una casilla.Con un retraso de una hora y 15 minutos, se instaló la casilla para la consulta ciudadana “México decide” en el parque de la colonia San Juan Bosco.Aunque debía estar instalada a las 8 de la mañana, el encargado llegó a las 8:50, desayunó y esperó más de 10 minutos al representante.A las 9:15 de la mañana se instaló la casilla y el primer votante llegó alrededor de las 9:30. Una hora después sólo siete personas habían votado.Fueron 30 personas las que votaron en un lapso de seis horas, de las 10:30 de la mañana a las 4:30 de la tarde.Sin embargo, a esa hora la casilla se tuvo que mover a la zona de Las Joyas por el poco flujo de votantes.Hoy la casilla nuevamente se instalará en San Juan Bosco y dependiendo de la afluencia de votantes se cambiaría otra vez a Las Joyas.Sobre el camellón de Prolongación Calzada de los Héroes, frente al Forum Cultural, se instaló una de las casillas y no afuera de la Biblioteca Central como se había planeado.Lo anterior, debido a que autoridades del recinto cultural y de la misma biblioteca negaron que la mesa de consulta se instalara afuera de estos espacios bajo el argumento de que se debían cumplir ciertos requisitos.Esto provocó que la casilla se instalara a las 9:25 de la mañana en el punto ya referido, además de confusión y molestia en algunos ciudadanos.Alma Rosa Varela Oleva, coordinadora de esta mesa, mencionó que desde el miércoles se tuvo un acercamiento con autoridades del Forum Cultural; sin embargo, les pedían requisitos que no eran viables y ya no hubo tiempo de informar a los ciudadanos sobre el cambio de lugar.

