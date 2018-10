Después de las irregularidades que se presentaron en el primer día de la Consulta Popular para decidir la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el PRD calificó este ejercicio como un "fracaso" y el sol azteca interpuso dos denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por el posible uso de recursos públicos para su financiamiento, y otra ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) por el uso indebido de los datos personales.

En conferencia de prensa, el presidente interino de este partido, Ángel Ávila, dijo que quedó demostrado que no hay ningún control, ni mecanismos que pudieran dar una confianza y certeza a este ejercicio por lo que la Consulta carece de legitimidad y legalidad.

"Este programa no funcionó y hubo reporteros de todos los medios de comunicación y activistas sociales que acudieron a votar 4 o 5 o 6 veces, es un total fracaso esta farsa, no vamos a convalidar lo que dice hoy el vocero del gobierno electo en lo que dice que han votado más de 184 mil personas, habría que preguntarnos ¿cuántos de carne y hueso son de esos 184 mil? y ¿cuántos votos nuevos amanecieron en estas urnas?", criticó Ángel Ávila.

Por ello, el PRD decidió interponer una queja ante el Inai, no sólo por la consulta del nuevo aeropuerto, sino también por el censo para el Bienestar, en el que el partido Morena está visitando, casa por casa, donde pide datos personales, credenciales de elector a la gente " y lo que establecemos como PRD es que no hay un uso correcto, ni viable de los datos de los ciudadanos que de buena fe están participando en estos ejercicios".

De manera paralela, el representante del sol azteca ante el INE, Camerino Márquez, informó que ya presentaron una denuncia ante el órgano electoral por el posible financiamiento con recursos públicos, es decir, de Morena a la Consulta Popular porque explicó nadie sabe quién elaboró la aplicación para verificar si ya votaron los ciudadanos.

Explicó que también buscan que se determine si se está utilizando el Padrón Electoral y, de ser así, una sanción a Morena porque esto es ilegal.

Acusó, que de acuerdo a las tarifas establecidas, al INE, cada casilla le cuesta aproximadamente 22 mil pesos y si se multiplican por las más de 500 que se instalaron en todo el país, suman más de 20 millones de pesos.

Otro cuestionamiento fue que no se sabe ¿quiénes son los que cuentan las boletas?, ¿quién los designó?, ¿cómo los insacularon?, ¿qué personas son, son militantes de Morena?, o ¿son contratados de la fundación? y finalmente, sí proceden las denuncias o quejas que hemos ingresado habrá una sanción y multa a Morena, previó.

En este sentido, Ángel Ávila explicó que nadie sabe dónde durmieron las urnas y las boletas, y no se sabe si alguien le metió mano, porque no hay certeza de nada.

"No sabemos en dónde durmieron estas urnas, no sabemos quién les metió mano, cómo modificaron los resultados de las casillas porque no hay certeza de absolutamente nada, no podemos acompañar este tipo de esfuerzos", dijo el dirigente interino.