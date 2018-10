La Náusea ll

A mi esposa le dolió el estómago, francamente molesta me dijo que era una burla, una vergüenza. Tan sólo ver la mesita afuera dey una urnita abierta sin control le hizo comprender la burla, la tomadura de pelo que es la famosaYa en el WhatsApp estaban comentarios de familiares expresando su sorpresa por la puesta en escena. Es una “vacilada” comentaba un amigo; es una “burla” decía un sobrino y me pedía darme una vuelta para corroborar lo que todos vivieron en el primer día de “votación”.Más tarde, enelevó una voz crítica que jamás había escuchado en radio sobre el tema. Interpretó a la perfección el sentimiento de engaño, de insulto para la inteligencia de los mexicanos, sobre lo que representa unatotalmente amañada y sesgada. Se refirió alno como el que sucedería, sino el que ya sucedió.De todo este enjuague ya surgen voces serias y profundas con el patriotismo de luchar por lo que creemos, por lo que es mejor para todos los mexicanos y no sólo para el contentillo del grupo en el poder. Auguro una resistencia sana a los actos arbitrarios del poder. Es indispensable para que atropellos como lano sucedan por la voluntad extraviada del gobierno que viene.En todo este peregrinar de palabras, no he leído a un solo columnista, a un solo crítico serio que se pronuncie por. Nininininini, ni las columnas editoriales de los periódicos en su conjunto. Nadie en su sano juicio puede preferir la bifurcación del pasaje aéreo a dos aeropuertos con menos capacidad futura y menor funcionalidad. Y para eso tirar 100 mil millones a la basura invertidos ya.Quienes hablan a favor deson los nuevos funcionarios que por pura lambisconería quieren quedar bien con las ideas torcidas de su jefe. Nadie más. Ninguna asociación de empresarios, pilotos, técnicos, hoteleros; ninguna agrupación de profesionistas, nadie apoya. Todos entienden que es una broma de pésimo gusto, un sinsentido que jamás habíamos vivido desde los tiempos deo decuando nacionalizó la banca.Dos temas: primero la náusea compartida por docenas de opiniones recibidas, por amigos, lectores, familiares que no desean ser actores pasivos de nuestro destino. Luego la esperanza de un rápido despertar cívico ante la arbitrariedad del populismo.El dólar caro, la gasolina más cara; la inflación a la alza, los intereses a la alza y las hipotecas, comenzando por el Infonavit, más difíciles de pagar. No se le puede pegar tan duro a México desde el poder sin que se note, sin que la gente comprenda al tiempo el engaño.patrocinó la corrupción más grande de la historia del país y su partido desapareció del mapa. Sise empeña en gobernar como lo hace desde ahora, logrará descomponer al país y ya no tendrá a quien echarle la culpa.Efectivamente,no es ni seráporque hay miles de mexicanos como Francisco Martín Moreno que no tienen miedo a elevar su voz cuando nos quieren tomar el pelo. Vaya a una urna y lo verá.