Renuncian empleados de Transparencia

Con el ánimo de abonar a la transparencia, ayer la regidora del PRIhizo la propuesta al Ayuntamiento para que la información que se va a tratar en cada sesión de Ayuntamiento se dé a conocer previamente a través de la página web del Municipio.La propuesta fue turnada para su análisis a la comisión de Gobierno que encabeza el síndico, además de los regidores panistasy el regidor deLa propuesta busca implementar la Gaceta Municipal, a través de la cual se deberán dar a conocer todos aquellos documentos necesarios para el desarrollo de las sesiones de Ayuntamiento, reservando únicamente la información que tiene que ver con datos personales. Veremos si logra pasar el filtro azul.Hasta parecen nuevos, a los integrantes del Consejo Directivo del Parque Metropolitano se les olvidó incluir en su nueva imagen el nombre del exalcalde, y eso que el mismo consejo del Parque lo aprobó en febrero de este año.Ya que se invirtió en un nuevo diseño, el consejo directivo del Parque Metropolitano que presidehubiera tenido el detalle de incluir el nombre deEl día en que el Consejo aprobó esta decisión de dar ese nombre al parque, hasta se leyó una semblanza de la vida y obra del exalcalde, no es posible que en tan poco tiempo se les haya olvidado; hay que darles el beneficio de la duda, a lo mejor no se trata de una omisión sino que tienen preparada una estrategia para posicionar el nombre y que no sólo quede en un acta archivada en un escritorio.Aún no arranca y el proyecto de Bici Pública ya esta dando de qué hablar, primero porque nadie sabe a ciencia a cierta de qué se trata. El director de Movilidad,, no ha dado detalles de cómo será el proyecto, ni siquiera cuál será la ruta exacta.Lo único que se sabe hasta ahora es que la prueba piloto estará a cargo de la empresa china Mobike y que es intención del alcaldeque ahora sí arranque en este trienio, por eso lo incluyó en su programa de gobierno 2018- 2012 que fue aprobado ayer por el Ayuntamiento.Pero son precisamente estos datos los que han levantado sospechas entre algunas empresas que desean competir por este contrato de la Bici Pública, pues advierten que se están dando muchas facilidades a la empresa Mobike, como si el contrato ya estuviera dirigido.Incluso hay empresas con participación leonesa como Vetelia que se han acercado al Municipio para hacer propuestas atractivas y hasta menos costosas, pero en Movilidad ni siquiera les toman las llamadas, mientras que con Mobike las negociaciones ya van más avanzadas.Hoy se cumple el primer mes decomo gobernador de Guanajuato, se puede decir que no le ha ido tan mal pero tampoco tan bien.La seguridad sigue siendo el principal reto del recién llegado Gobernador, y se nota que las baterías están enfocadas a ese rubro; entre lo más destacable está la presentación al Congreso de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y la Ley para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Guanajuato y sus Municipios.También destaca el nombramiento de un vocero en temas de seguridad,, y que puso fin al contrato millonario de Escudo con la empresa Seguritech, que nomás no daba resultados.Pero apenas es el comienzo, aún le queda mucho camino por recorrer a este Gobierno, veremos si los pasos son para adelante o para atrás.Algo ocurre en las oficinas de la Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo ubicadas en la calle San Sebastián número 78, en el centro de Guanajuato capital, pues desde hace algunas semanas pareciera que están solas.Eran 17 empleados y en las últimas semanas han renunciado al menos ocho, según comentaron algunos tienen cargas de trabajo muy pesadas pues hay días en que sus jornadas laborales terminan hasta la 1 de la mañana.Cualquier ciudadano que acuda a las oficinas se puede dar cuenta de que cada vez hay menos personal en esta área.