Reconocidos

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. Para iniciar le contamos que por sexto año,, para reconocer a integrantes de su cadena de suministro por cumplir con rigurosos estándares de desempeño en producción., resaltando el presidente de la armadora de autos en México, Ernesto Hernández, que en este año tuvieron 20% más de empresas que lograron el distintivo., especializados en la producción de componentes eléctricos, arneses, partes estampadas y partes interiores del vehículo y que además son responsables de enviar embarques tanto a los complejos de manufactura de GM en México, como al mundo.En esta ocasión,, por arrancar operaciones en tres de los sitios de manufactura de General Motors bajo los estándares de Built-in-Quality (certificación del desempeño de calidad para las plantas de manufactura) y por certificar a su personal como Green Belt en análisis de modos de falla.De manera destacada, se reconocieron ade esta certificación: Kautex Textron, planta Guanajuato; Hutchings Automotive Products, planta Costa Rica; EXO-S Industrias, planta Querétaro y Freudenberg NOK Sealing Technologies, planta Querétaro.De, la mitad de ellos tienen como objetivo convertirse en proveedores del automotriz.En la actualidad, esto de acuerdo a la asociación que preside Daniel Tavares Romero.son los que principalmente han encontrado a un buen socio en el automotriz, la mayor parte de ellos no envía directamente a las armadoras, sino a las conocidas como TIER1.Del total de sus sociosEn Guanajuato, calzado, marroquinería y comercialización.En los primeros ocho meses de este año, cifra que permite proyectar que al concluir 2018, se supere la cifra presentada en 2017 que fue de 117 millones de dólares.La CICUR, al frente de Ernesto Vega Guillot, contabiliza que un, principalmente.Ayer durante su visita a León,, hizo énfasis en que el próximo Gobierno trabajará en crear cadena de valores con MiPyMes locales, una tarea que reconoció no es sencilla, pero eso no significa que no se pueda hacer.Mencionó que, qué es aquello que les falta para mejorar su logística y exportaciones desde México.Para ello se va requerir de un trabajo quirúrgico que permita, es decir en cubrir necesidades que tienen de servicios.Una vez identificadas esas necesidades, el siguiente reto seráy niveles de producción requeridos, para eso será fundamental que el empresario se involucre, que se certifique, que conozca sus alcances y los sectores a los que podrá venderles., pero es necesario que se sumen gobierno, empresarios e instituciones”, mencionó.