¿Miedo a cambiar?

Vivir con miedo es la mejor forma de definir lo que está ocurriendo en nuestras vidas. En el estado de Guanajuato los datos son reveladores: Celaya durante el mes de septiembre ocupó el primer lugar en robo de auto con violencia, en lesiones dolosas y violencia familiar. Pero también ocupamos el segundo lugar en robo a negocio, y narcomenudeo. Desde luego, la cifra negra, es decir los delitos que no se denuncian pueden rebasar esas posiciones. Los otros delitos como asesinatos siguen estando en la lista. Nuestro temor no es infundado, estamos en el ojo del huracán.Si usted observa la lista encontrará datos que se correlacionan y que nos permiten comprender que la violencia está en la calle y en la casa, y que ésta se va escalando hasta convertirse en violencia criminal, desbordando el derecho humano a la seguridad que debe ser garantizado por el Estado. De manera simple podemos señalar que el asunto de la inseguridad involucra a la ciudadanía –la familia-, a las leyes y a la policía.Nuestras leyes establecen que la seguridad ciudadana es un bien público, en ese sentido hacer que se cumpla corresponde a las instituciones, ellas deben articular y desarrollar todos los mecanismos o las herramientas que hagan posible que vivamos seguros, pero también cuando nuestra seguridad se vea afectada, se procure la justicia, es decir, que nos dé certeza de que seremos resarcidos por el perjuicio a nuestro patrimonio, o a nuestra integridad física.La prevención del delito, y la corrección son dos cosas distintas, y dependiendo del enfoque para su instrumentación se obtendrán resultados. Los efectos de la violencia y la criminalidad los observamos y lo primero en que pensamos es en armas y policías, pero también quienes se encargan de darnos seguridad piensan lo mismo, ya sea por flojera, ignorancia, desinterés, o simplemente porque la inseguridad les justifica el gasto de su presupuesto.La violencia familiar como lo anotaba al principio, distingue a los celayenses. ¿Se debe combatir con autos blindados, con armas de alto poder, y entrenamiento israelí? ¿Tenemos una policía que responda a este vergonzoso tema de violencia dentro de la casa, donde los mas débiles, niños, mujeres, ancianos son blanco de la ira y el rencor social? ¿Nos hemos preguntando en que momento esa violencia dentro de la casa, se reprodujo, y se llevó a la escuela, al centro de trabajo y a la misma calle? ¿El quebrantamiento del derecho humano al bienestar, prendió la mecha de la violencia y se escaló en acciones criminales?Cuando se comete un delito todos deseamos que se castigue. Nuestra regla es castigar. Gritamos y pedimos como en el circo romano la ejecución, y si la victima somos nosotros o parte del círculo familiar, gritamos más fuerte, pero no pensamos en cómo evitar que nos sigan robando el carro o el negocio.Desde luego, el trabajo de la policía es detener a los delincuentes y presentarlos ante un juez, pero quien debe prevenir que esto siga ocurriendo es una tarea del Ayuntamiento con auxilio de la ciudadana. ¿Estamos construyendo una sociedad en donde las oportunidades de educación, salud, recreación, deporte, cultura, trabajo son para todos? ¿O solo estamos construyendo la oportunidad para un círculo selecto? De esa respuesta depende la seguridad pública.Ocupamos el segundo lugar en narco menudeo. Reaccionamos, y volteamos la mirada a los vendedores y los queremos ver en la nota roja, pero ellos no existirían si no hubiese consumidores. El vendedor puede tener diferentes líneas argumentativas que lo justifiquen en el sentido de la precariedad y la necesidad, ¿pero nos hemos preguntado algo sobre el perfil del consumidor?En una lógica común, nos tenemos que preguntar: ¿Si necesitamos policías para atrapar a los narcomenudistas, entonces también necesitamos policías para atrapar a los narco-consumistas? Casi siempre pensamos que necesitamos policías, pero hoy la pregunta debiera ser: ¿necesitamos drogas?Deberíamos pensar hoy en el consumidor como un factor de la violencia y crimen, e invertir socialmente, primero en el estudio de su perfil y en los factores que le motivan al consumo, y segundo, buscar mecanismos de prevención del consumo de drogas, partiendo de elementos básicos de gratificación social como el derecho a vivir en una sociedad que lo incluya y le brinde el acceso a planos de desarrollo humano integral.Hay un enfoque simplista cuando pensamos que seguridad son chalecos antibalas, y rejas en nuestras calles. Hay que armar una estructura vinculada a la familia que este armada de conocimiento profesional en temas de violencia, acompañada de elementos de desarrollo social para los niños y los jóvenes. Se necesita un ejército de educadores y promotores del deporte, el arte, la recreación, la salud y otros más, que sean generadores de empleo y educación. Se necesita desarrollar nuevos patrones y nuevos modelos de atención a la inseguridad y a la prevención del delito y la violencia.La policía municipal, desde luego, debe ser impecable en su labor de protección al ciudadano cuando se vea amenazada su seguridad y su patrimonio. Pero, también la policía que es el eje rector de nuestra seguridad, debe ser protegida socialmente en sus necesidades básicas de vivienda, salud, educación, familia y economía. Necesitamos una policía calificada y confiable, capaz de desarrollar todas sus habilidades físicas e intelectuales para protegernos en la calle, pero también en nuestra casa.El viejo modelo policiaco municipal, represivo y autoritario con los sectores sociales mas vulnerables, pero tolerante y corrupto con los sectores económicamente privilegiados debe desaparecer. Ese modelo policiaco exacerba los ánimos sociales, fomenta el rompimiento de la confianza ciudadana en las instituciones, y propicia también los actos de rebeldía que en muchos casos terminan en eventos delincuenciales.Obligadamente el Ayuntamiento, debe trabajar no solo en el perfil idóneo de los mandos policiacos, sino también en el diseño de una respuesta integral: en principio en un enfoque social con programas, acciones, metas y evaluación, integrando a la sociedad de manera real y efectiva en todo el proceso. La simulación y la creación de escenarios falsos como ha sido hasta ahora, nos han puesto en la incertidumbre, el miedo y la violencia.Atacar las causas y los efectos de la violencia y el delito en nuestro municipio debe iniciar con un cambio en la concepción del trabajo policiaco, se deben desterrar las prácticas corruptas, profesionalizar y generar especialidades para la atención de las problemáticas mas agudas. Pero sobre todo tejer una gran alianza con la gente desde el barrio, la escuela, la colonia, la comunidad, poniendo por delante la solución a sus problemas del vivir cotidiano. Hay un miedo mayor: el miedo a cambiar, superémoslo.Lunes 29 de octubre, 9 de la mañana. Análisis de la iniciativa de Ley para la prevención social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Guanajuato, en la Universidad Continente Americano. Ponente, Lic. Mario Alberto Rangel Arvizu.