Una vía antes de un tren

Una vez, en una película, escuché la historia de la construcción de una vía ferroviaria en los Alpes. Su objetivo era conectar Viena y Venecia. No había tren. La población construyó esas vías pensando que en un futuro vendría un tren a conectarlas con el mundo exterior. Prepararon el camino mucho tiempo antes de que una máquina anunciara su llegada.Cuando pienso en el movimiento feminista, me lo imagino así exactamente. Hay muchas mujeres creando vías en los ámbitos sociales y laborales. Puede ser que no vean el tren, o que les toquen menos viajes que a las generaciones venideras, pero gracias a ellas y cuando las circunstancias sean mejor aún, llegará una máquina a toda velocidad y pondrá los puntos sobre las íes. Unirá a dos géneros y logrará que haya comunicación y colaboración equitativa. Hablará de los tabúes y marchará para mostrar cuántas ganas hay del cambio. Romperá las barreras que se creían invencibles.Trabajo en la industria de la música en vivo. Un sector que ha tenido una barrera muy alta para las mujeres. Durante un tiempo vi el panorama muy gris, ¿qué cambio podría lograr yo? No obstante, un proyecto en la empresa, para este semestre, me permitió entrevistar a aquellas mujeres que se labraron un sitio a fuerza de muchísimo trabajo y bastante tacto. Son muchas más de lo que pensaba. La mayoría pertenecen a la Asociación de Mujeres en la Industria de la Música (MiM) y cada vez que hablo con alguna, ¡Dios!, ¡cómo me inspiran!Simplemente el concepto de crear una asociación que se pone metas claras es una luz al final del túnel. Estas mujeres colaboran en todos los ámbitos de una industria que no acaba de entender cómo será cuando entremos de lleno. Y vaya que llegaremos.Cada una tiene su manera de construir la vía. Unas son directas, otras trabajan con pico y pala. Unas son audaces y otras incansables. Todas ellas profesionales y bastante capaces. La lista es larga y qué mejor que sea así. Podrá parecer insistente, pero habiendo tantas entrevistas a hombres allí afuera, habría que darle un equilibrio a la balanza, ¿no?Lo que me encanta aquí, es que no es una construcción de vías con tintes de esclavitud. Son mujeres que les encanta su profesión. Que bailan en los conciertos y al mismo tiempo disfrutan de sus responsabilidades. Tienen días grises, la industria no se cambia de la noche a la mañana. Pero el simple espectáculo de verlas conseguir poco a poco sus objetivos es un motivo suficiente para levantarme cada día pensando en que hay mucha vía, hay mucha gente, hay mucho trabajo y el tren llega pronto. ¿No lo oyen? Creo que ya se escucha un motor acercándose.