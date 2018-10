Emboscan a agentes con 3 vehículos

'¡Fue aterrador'!

Corren a esconderse

Siga leyendo:

, un, quedaronen unA las 6 de la tarde, los elementos de lafueronpor unen, en el cruce de la, de laEl hecho se registró en el, junto a un, frente aly la, además dede comidas,comerciales, de autoservicios,“¡Ayúdenme!, ¡ayúdenme!”, gritaba la mujer ministerial herida, mientras unMunicipalpor radio el; sus mandos le solicitaron que no interviniera, que se pusiera a salvo.Según testigos, elfue consumado por al menos 15, conque escaparon en tres camionetas: unaLos dos ministerialespor la calle Emilio Carranza, al llegar al cruce con Lázaro Cárdenas, se detuvieron por laEn ese momento unase puso, otray una terceraAparentemente 10 hombres bajaron, la mitadsobre la camioneta de los agentes.Segundos después los delincuentes, pero antes de irse bajaron otros dos hombres ya muy: una color azul en el parabrisas y una anaranjada en el piso, a un lado de la camioneta del lado del conductor., arrancaron ypor laen dirección a laen donde pudieron perderse.Minutos después, entre el grito de la gente y el ruido de las sirenas, comenzaron aSe cerró por completo la circulación y el paso peatonal en ambos sentidos del bulevar y de la calle Emilio Carranza.Llegaronen dos ambulancias dey auxiliaron a los agentes ministeriales, identificados comoAmbos: Elizabeth con balazos en ambas piernas, abdomen y tórax, su compañero con heridas en brazos, tórax, abdomen y cabeza.El trasladado se dificultó porque no podían salir las ambulancias por el tumulto de, por lo que tuvieron que intervenir camionetas con ministeriales para abriles el paso entre los curiosos que se resistían a retirarse.En los peritajes se, informaron mandos de Policía Ministerial.Lade los agentes tenía alrededor dede bala delEl ataque contra agentes ministeriales ocurrió“Allá adentro tenemos ay a una de las, no puede ser posible que esto esté fuera de control en Irapuato”, gritaba una madre desesperada mientras llegaba por su hijo que asistía al cumpleaños de una amiguita en el, aEl tiroteo dejó tres camionetas con impactos de bala.“Yo me tiré al piso entre dos vehículos; ¡se me hizo eterno todo!”, relató una mujer que esperaba entrar al cajero automático para retirar dinero.Laen medio del tráfico, un testigo dijo que vio una gran cantidad de gente tirada al piso.“De milagro nadie salió herido (de la gente ajena al hecho), estábamos en un zona altamente transitada, verdaderamente fue horrible, aterrador”, platicó una mujer que regresaba con su esposo de hacer unas compras.“Me estaba fumando un cigarro mientras hablaba por el celular con una de mis jefas de León, cuando escuché la descarga; recuerdo que sólo corrí, llegue hasta el baño y me tiré al piso; sólo le grité a mi jefa: ¡espérame Lorena!, ¡espérame!, ¡está una balacera aquí afuera, y le colgué.“Mi compañero ya no pudo correr, estaba atendiendo a una clienta americana que llegaba con su esposo a entregar un coche, él se metió a esperarla, pero mi compañero y ella se quedaron afuera, cuando ocurrió la balacera los dos se tiraron al piso en la calle”, relató una trabajadora de una agencia dedicada a la renta de autos.

VIDEO. Reportan tiroteo entre ministeriales y civiles a lado de estadio en Irapuato

Procuraduría condena artero ataque contra dos ministeriales