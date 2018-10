Diputados de Morena apoyan a Santa Lucía para nuevo aeropuerto

Cuatro diputados locales de Morena acudieron para participar en la consulta para la integración del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), dos de ellos en la mesa instalada en Tula. Apoyan la opción de Santa Lucía.



Ricardo Baptista González, presidente de junta de Gobierno del Congreso Local comentó que están en contra de la construcción del aeropuerto en Texcoco y que, aunque Santa Lucía puede no ser la mejor opción, las alternativas que está planteando Andrés Manuel López Obrador no son malas.



Recalcó que otras ciudades del mundo tienen varios aeropuertos periféricos de las capitales y no chocan los aviones entre sí.



Además, exhortó a la población a participar porque dijo, el NAIM se construirá con dinero de los mexicanos y es justo que cada uno decida a dónde quiere que se destine.



"La gente por primera vez está participando, e informando. Aunque no se haga en términos de la ley vigente en nuestro país, el que la gente, 538 municipios de México tienen oportunidad de expresarse y ser tomados en cuenta, porque anteriormente nada se consultaba, todo se decidía mediante un plumazo y desde un escritorio" declaró.

Además de Baptista González, también acudió el diputado local por Huichapan, Armando Quintanar Trejo, la diputada local por Tepeji, Noemí Zitle Rivas, quién participó en Tepeji y Lizeth Marcelino Tovar del distrito Mixquiahuala.