A partir dela través deLa frecuencia de salida será un vuelo diario en el que emplearán una, con capacidad dede los cuales 12 asientos son de primera clase.De momento la frecuencia sera ésta, no se tiene visualizado un crecimiento hasta consolidarlo reveló, sales manager de United México.El directivo agradeció el apoyo que recibió del Estado en la operación del nuevo vuelo que une la región del Bajío con Chichago.En particular elocupa el sexto lugar en la movilidad de viajeros a nivel internacional, detalló el representante de la firma.A través de este aeropuerto dijo, se puede ofrecer mayor conectividad con Asia, para destinos como Japón, China y Hong Kong.Al interior de la República la filial ofrece destinos en 21 ciudades, el vuelo a Chicago se suma a los 4 vuelos que ya ofrecen para Houston.Por su parte Teresa Matamoros Montes, titular de la Secretaría de Turismo de Guanajuato, remarcó que no solo se debe tener un destino atractivo, sino también que sea fácil llegar.Javier Antonio Gómez Vega, director del Aeropuerto Internacional de Guanajuato, destacó que este tipo de ampliaciones en vuelos no serían posibles sin el equipo de trabajo y las aerolíneas.Estos esfuerzos que hacen las aerolíneas obligan al AIG a estar preparado, sumándose al crecimiento reconoció Gómez Vega.Para el titular del Aeropuerto Internacional de Guanajuato, Javier Antonio Gómez Vega, lo más importante es que las decisiones que se tomen respecto al Aeropuerto de la Ciudad de México, es que sean en pro del crecimiento aeroportuario.Gómez Vega dijo no saber cuál sea la mejor opción (Santa Lucía o Texcoco), el desarrollo que venga, señaló, beneficia al sistema aeroportuario mexicano.De manera adicional Gómez Vega refirió que la proyección para el cierre de 2018 en el AIG es de 2.3 millones de pasajeros, destacando que el crecimiento mensual fue del 20% al mes de septiembre.