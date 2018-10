Se preparan leoneses para correr tras la luna

La carrera “” celebra su, y para festejarlo se buscará beneficiar, por primera vez, a cuatro instituciones que sustentan a miembros de la sociedad en condiciones adversas.En ediciones anteriores, se vieron favorecidas cerca de 17 asociaciones como Casa Hogar Loyola, Centro Indígena y la Asociación de Diabetes, entre otras.Este año seránAdemás de promover la convivencia en familia, el deporte y la sustentabilidad, se fomenta la inclusión con una categoría para niños con alguna discapacidad.“Esta categoría surgió hace un par de años, los niños entrenan todo el año, están esperando la carrera con muchísimo gusto, todos podemos ser campeones”, dijo, directora de la carrera.“Queremos que el 100% de los recursos que aportan los corredores vaya destinado a estas cuatro instituciones”, agregó.La cita es este sábado 27 de octubre, en el Parque Metropolitano, a partir de las 8 de la noche y se espera la participación de más de 3,500 personas.enemos niños de 4 y hasta 15 años y lo que hacemos es prevenir que se involucren con drogas ya que están en un entorno riesgoso de pandillerismo; lo hacemos a través de talleres culturales, artísticos y tecnológicos.Tenemos necesidades en todos los sentidos y esto le da la oportunidad a la institución a que tenga más alcance, más niños beneficiados, un mejor servicio a los menores y más oportunidades para que sigan soñando":“Uno de nuestros objetivos principales es el apoyo a los pacientes con insuficiencia renal crónica la cual es una enfermedad que no cubre el seguro popular y es sumamente costosa; es una invitación a toda la gente para que participe en la carrera y a que puedan ser colaboradores”."Somos una escuela que tiene 130 niños con síndrome de Down, es importante crear conciencia porque se cree que los niños no pueden hacer ejercicio, o que no tienen la capacidad o autosuficiencia.Son niños que, si desde chiquitos los estás involucrando y dando la capacitación, rehabilitación, aprendizaje, lectura y motricidad, pueden hacer muchas cosas y este tipo de eventos ayuda a que la gente vea que pueden desarrollarse como una persona normal".“Es muy importante ver las características de cada asociación, una de ellas, el I.R.E.E., atiende a niños de escasos recursos económicos y, además, con una discapacidad profunda que ya estuvieron peregrinando por todas las escuelas de educación especial y no los reciben; en esta ocasión lo recaudado es para becas escolares de niños con discapacidad intelectual de moderada a profunda,. Yo los invito a que, divirtiéndose, apoyen a uno de ellos y que crezca la cultura de la discapacidad porque nos falta mucho por aprender de estas maravillosas personas”.