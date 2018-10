Un clásico sin Messi y Ronaldo

El clásico entre Barcelona y Real Madrid es uno de los partidos más esperados en el mundo. Aunque para la edición de este domingo, no se podrá ver a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.



El partido corresponde a la jornada 10 de la Liga, se disputará en el Camp Nou de Barcelona.



No es el mejor momento para los Merengues, pues apenas tienen 14 puntos en nueve juegos de liga, lo que pone en riesgo la continuidad de su estratega Julen Lopetegui.



Incluso se habla que, de no ganar ante el Barca, podría dejar la dirección técnica del equipo blanco, “Espero seguir respirando después del clásico”, dijo Julen en la rueda de prensa previa al juego.



Con cinco triunfos, tres empates y una derrora, el Barcelona no tiene el inicio aplanador al que está acostumbrado; sin embargo, con 18 unidades le alcanza para estar en el liderato junto en el Espanyol.



En México el clásico será transmitido a las 9:15 horas y se podrá seguir por el canal TDN.