En juego histórico, los Dodgers se acercan a Red Sox

Los Dodgers de los Ángeles derrotaron 3-2 a los Red Sox después de 18 entradas en el Dodger Stadium, en el tercer juego de la Serie Mundial 2018. El partido es el más largo en la historia de la World Series.



Fueron siete horas y 20 minutos los que se jugaron en la grama del inmueble.



Max Muncy iluminó a los angelinos en el cierre de la entrada 18 con un cuadrangular para poner la serie 2-1, todavía en favor de Red Sox.

.@maxmuncy9’s 18th inning blast is the first #WorldSeries #walkoff homer since @david23freese in 2011. pic.twitter.com/J5m8C2iRXt