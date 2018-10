El helicóptero del dueño del Leicester City de la Premier League, Vichai Srivaddhanaprabha, se estrelló cerca del estadio King Power.



Esto después del juego ante West Ham, en partido correspondiente a la jornada 10, la información es de medios ingleses.



Leicester empató 1-1 ante el West Ham. Se espera que en las próximas horas se pueda conocer más información del accidente.



Un reportero inglés posteó en un video en el que se ve fuego, donde presuntamente cayó la nave.

