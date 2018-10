Actriz de telenovelas de Televisa revela que su novio le fue infiel varias veces

"Yo asumo mi responsabilidad, yo ya sabía quién era él", afirmó la actriz.



"Desde el día uno había mentiras, engaños, infidelidades", aseguró la actriz de telenovelas de Televisa como Enamorándome de Ramón.



"No me agarró por sorpresas, es una conducta de este tipo de personas", aseguró.

En entrevista para Intrusos,exhibió que el actor y su ex parejale fue infiel.El noviazgo duró solamente tres meses, y la periodistaaseguró que la infidelidad ocurrió varias veces con varias mujeres.La propia actriz reveló que ella misma descubrió la infidelidad de su ex pareja.Dijo que por accidente se enteró de lo que ya sospechaba.Aunque dijo que nunca le había pasado algo así y que fue una fea experiencia.chateó con la actriz en la que dijo que andaba con varias en ese tiempo.afirmó que "", como le dicen al actor, no ha querido dar entrevistas sobre este caso.Lisset es una actriz y cantante mexicana que nació el 3 de noviembre de 1973 en Guadalajara, Jalisco.Ha sido actriz de telenovles de TV Azteca en su inicio y de Televisa actualmente. Entre ellas están Nada Personal, Las Juanas, Amor en Custodia, Montecristo. En Televisa ingresó en 2010 y participó en Para volver a amar, Amor bravío, Lo que la vida me robó, entre otras.