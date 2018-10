Disney despide a Johnny Depp de los Piratas del Caribe

“Es el único personaje que ha interpretado cinco veces, es el personaje con el que se disfraza para visitar a los niños en los hospitales, es por lo que será recordado”, declaró.

El actor deya no dará vida al personaje del capitándurante las próximas películas que se realizarán próximamente, según información del Daily Mail.El sitio web informó que los problemas personales con su ex esposaprovocó que su rendimiento no haya sido el óptimo en la cintaque se estrenó en 2017.Asimsimo,, guinista de la cinta, dijo que el personaje dede Johnny Depp.buscaráy tener el éxito en taquillas de años pasados, pero sin la participación de Depp.El actor estadounidense dio vida a este personaje en 2003 y desde entonces le ha dado gran reconocimiento en