Presentan  iniciativa para quitar opacidad de comisiones

El regidor del Partido Verde, Juan Carlos Oliveros Sánchez, presentó una iniciativa para que las comisiones municipales se abran y se transmitan en vivo, en Celaya.En la segunda sesión llevada a cabo este viernes, el edil llamó a sus compañeros a dar transparencia a la ciudadanía.Durante su campaña la presidenta municipal, Elvira Paniagua Rodríguez, se pronunció por la apertura, pero aunque las comisiones se han instalado permanecen cerradas a los ciudadanos.“Me permito presentar a este cuerpo edilicio la iniciativa para la máxima publicidad de las comisiones del honorable Ayuntamiento.“Y no solo eso, la reforma que estamos impulsando contempla la transmisión en vivo de dichas comisiones para el conocimiento de todo ciudadano que tenga interés particular en un asunto público”, expresó Oliveros Sánchez.Propuso modificar el artículo 79 del Reglamento Interior del Ayuntamiento correspondiente a las sesiones de las comisiones, de tal forma que se contemple la obligatoriedad de la apertura.El edil indicó que pese a que hay temas reservados por ley debe de ser excepción y no la generalidad.Agregó que es un reto del Ayuntamiento el manejo de la información importante y el salvaguardar los derechos de particulares.“Hoy estamos ante esa oportunidad histórica de iniciar una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno que se puede construir a partir de la apertura de los espacios de discusión del Ayuntamiento en las sesiones de las Comisiones.“Uno de los principales retos de los gobierno modernos sigue siendo la transparencia y a rendición de cuentas”, dijo Oliveros Sánchez.El tema fue turnado a la Comisión de Gobierno, Reglamentos y Justicia Municipal para su discusión.