Desesperanza y decepción

Al parecer la esperanza de que la seguridad en Irapuato mejore se está evaporando por parte de las autoridades municipales.Y es que este viernes 26 de octubre, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez dijo en rueda de prensa que la coordinación de la que tanto se presumió a principios de año no ha sido efectiva.La petición de Ortiz Gutiérrez a la Federación y el Estado fue concreta, dar resultados a los irapuatenses que tienen miedo ante la ola de violencia en las calles, incluso en plena luz del día.Una de las declaraciones que más sorprendió del Alcalde de Irapuato fue señalar que se había tenido la esperanza, sí, en tiempo pasado, de que la llegada de la Brigada de Policía Militar generará una coordinación más efectiva algo que, con sus declaraciones de este viernes, queda más que corroborado que no ha sido el resultado que esperaba.Ante estas declaraciones, incluso la llegada de elementos de la Secretaría de la Marina pareciera no brindar esperanza a las autoridades municipales.El ataque a policías ministeriales en la avenida Lázaro Cárdenas, una de las vialidades más transitadas, justo en el punto de tráfico más alto por la tarde, con celebraciones de cumpleaños de niños en los restaurantes de comida cercanos y una preparatoria oficial con cientos de adolescentes y decenas de maestros, fue señalada por el Alcalde como uno de los eventos más impactantes en el municipio.Cerca de dos horas antes de que el Alcalde emitiera su postura, Ortiz Gutiérrez se reunió con el diputado federal panista, Sergio Ascencio Barba y los diputados locales, Lorena Alfaro García y Víctor Zanella Huerta, de los cuales sólo dos de ellos apoyaron al Alcalde en la rueda de prensa, aunque se mencionó también el respaldo de Alfaro García.El Alcalde destacó la labor que ha hecho la Policía Municipal en el combate a los delitos del fuero común, pero dejó muy en claro que no asumirá la responsabilidad de la Federación y el Estado en el trabajo que les corresponde para atender la problemática en Irapuato del crimen organizado.Incluso, en su discurso, entre líneas evidenció molestia porque Irapuato no sea tratado como prioridad por la Federación, pero también por el Estado, al ser la segunda ciudad más grande de Guanajuato.Finalmente, los diputados Sergio Ascencio y Víctor Zanela se comprometieron ante la ciudadanía a, desde sus trincheras, hacer lo posible para que las leyes no sigan protegiendo a los delincuentes y dejando indefensos a los ciudadanos.El empresario irapuatense y presidente de la asociación civil “Pro Irapuato”, Salvador Cayón Ceballos, hizo un fuerte llamado a las autoridades estatales y municipales para conformar la Mesa de Seguridad de Irapuato, para atender la problemática de seguridad.Y aunque en el evento de seguridad, organizado por el Observatorio Ciudadano, Irapuato Cómo Vamos, no asistió el alcalde, Ricardo Ortiz, el empresario pidió el apoyo para sumar a las autoridades municipales, al secretario de Seguridad Estatal, Álvar Cabeza de Vaca, quien asistió al evento pero no dio entrevistas.El Alcalde de Irapuato dijo que Pro Irapuato está invitado, así como representantes del Observatorio, a ser parte de la Mesa de Seguridad, que está en conformación.En teoría, por primera vez el PAN no tendría la mayoría en el Ayuntamiento de Celaya.Entre los tres regidores de Morena, Bárbara Varela, Uriel Pineda y Gerardo Sierra; los tres independientes, Salud García, Mónica Delgado y Mauricio Hernández; el priísta Ezequiel Mancera y el Verde Juan Carlos Oliveros, constituirán el ‘Grupo de los Ocho’ (G8) que harían una oposición verdadera y evitarían que los panistas siguieran imponiendo su voluntad sin más. Pero como siempre, de la teoría a la práctica hay un trecho enorme.Además, la Alcaldesa bien pudo durante los tres meses de transición haberse dedicado en parte a la selección de los mejores perfiles para Celaya, pero no le fue posible, porque regresó al Congreso del Estado en donde había pedido licencia, lo que habla de su sentido de responsabilidad.Pero los celayenses qué culpa tienen, porque mientras en Celaya apenas se discutía quién ocuparía los cargos, en otros municipios ya llevan ventaja de 15 días, no sólo resolviendo las demandas de la ciudadanía, sino planeando y haciendo frente a la competencia que demanda estar ubicados en un Corredor Industrial donde los municipios se disputan la atracción de inversiones, en muchos ramos, como el automotriz, industrial, agroalimentario, servicios, turismo, entre otros.La tardía designación de directores en el Gobierno Municipal, justificado por la alcaldesa Elvira Paniagua y hasta por los regidores de oposición por la necesidad de no escoger a improvisados, más bien parece haberse dado precisamente porque la Presidenta Municipal no tenía asegurada la aprobación de sus propuestas, por la carencia de mayoría en el Cabildo. Dicen que la cuerda se rompe por lo más delgado y hay quien apunta a tres regidores del supuesto bloque opositor.En las negociaciones para el gabinete se dice el acuerdo era que en la Contraloría nombrarían a alguien propuesto por Morena y en la mesa fue puesto el nombre del abogado Íñigo Rodríguez Talancón, exregidor independiente del Ayuntamiento, acérrimo crítico de los panistas y que el año pasado presentó una demanda de amparo contra la deuda adquirida por el Municipio en la administración de Ramón Lemus y abogado del excandidato independiente a la Alcaldía, Javier Mendoza Márquez en la demanda de nulidad de la elección que ganó Paniagua Rodríguez.Los regidores de Morena hicieron la propuesta y los independientes la secundaban, pero cuando alguien le contó a la alcaldesa que perfilaban a Íñigo Rodríguez, Elvira se negó rotundamente y rompió las negociaciones con la oposición. Lo que siembras es lo que cosechas y en este repudio de la Alcaldesa hacia el candidato a Contralor parece no haber contemplado que en 2007, como miembro del Cabildo, Íñigo Rodríguez votó a favor del nombramiento de Elvira como titular de Desarrollo Social.Así fue que en vez de negociar con el G8, la Alcaldesa buscó a cada uno de los regidores independientes para palpar de qué lado podía romper la cuerda y entre los principales sospechosos están Uriel Pineda de Morena, y los regidores del PRI y Verde Ezequiel Mancera y Juan Carlos Oliveros.La alcaldesa Elvira Paniagua propuso una primera terna de cinco únicas propuestas para encabezar el Instituo Municipal de Planeación y Estadística (IMIPE), Instituto de la Cultura, Instituto Municipal de Vivienda (Imuvi), Instituto Municipal de la Juventud (Imjuv) y el Sistema de Cultura Física y Deporte del Municipio de Celaya (Sidec).En un primer momento todo parecía que la oposición no aceptaría las candidaturas de Dagoberto Serrano al Instituto de Cultura, la de Jorge Medina al Sidec y Rafael González al Imjuv.Con la oposición convencida de respaldar cualquier propuesta, Paniagua Rodríguez propuso otros siete perfiles dos días antes de la sesión donde se aprobarían y rendirían protesta con la seguridad de que la mayoría aceptaría.Entre mayoriteos y la excepción de los morenistas Bárbara Varela y Gerardo Sierra quienes acusaron pago de favores políticos y económicos por parte del PAN, varios de los nuevos directores salieron con sonrisa de oreja a oreja. Lo extraño resultó que Uriel Pineda aprobara la propuesta de Jorge Medina para encabezar el Sidec, cuando el entrenador de futbol americano, Octavio Arvizu, quien abogó por Pineda para que la cúpula de Morena le diera la regiduría, era un candidato para dirigir el organismo y se quedó sin nada. Dicen por ahí que favor con favor se paga, pero Uriel afianzó la regiduría y parece que cambió de aliados, pues no reparó en lo que para nadie es un secreto, el oscuro pasado de Jorge Medina en la antigua Comisión Municipal del Deporte, con diversas irregularidades con el manejo de recursos que quedaron en supuestas investigaciones de Controlaría.La presión de Morena tampoco sirvió para que Dagoberto Serrano encabece el Instituto de Cultura, quien se aprendió bien el perfil que le hicieron para resaltar sus logros al frente de la trova celayense.Extraño resultó también que los independientes aprobaran todo. Su coordinador Mauricio Hernández les dio tres meses para dar resultados o de plano pidió quitarles el cargo si no cumplen. Algo que se antoja difícil considerando que sería muy difícil que un Alcalde le arrebate el cargo a uno de sus cuates, porque generalmente los ponen ahí por la confianza que les tienen más que por su capacidad.Luego, el priísta Ezequiel Mancera hizo todo lo que la candidata, gracias a la que llegó al Cabildo, criticó. Hablamos de la exregidora Montserrat Vázquez, la más aguerrida en la administración pasada, quien todo el tiempo criticó que los panistas calladitos se dedicaban a levantar la mano y aprobar. Bueno, pues esta vez uno de los suyos hizo lo mismo, al igual que el Verde Juan Carlos Oliveros.Ante la casi nula oposición casi todos los nombramientos son ya cuestionados como el del joven panista Rafael González Bernabé quien se dio a conocer en campaña por audios insultando a candidatas priístas y ahora ocupa la Dirección del Instituto de la Juventud. Y qué decir de Laura López Cerritos quien apoyó en campaña a Elvira y no cuenta con la experiencia para dirigir a Tránsito y Vialidad, pero que justificó que será todo un reto su nuevo empleo.En Obras Públicas el polémico panista Juan García Aboytes encabezará la dependencia con la afirmación de que tiene una constructora, aunque se ha negado a decir el nombre de la misma.Y en Desarrollo Económico la decisión de que Adiel Ramos fuera el nuevo director no le agradó al sector, porque consideran que no ha dado buenos resultados en la Ciudad Industrial y esperaban un perfil con mayor experiencia luego de tres años de estancamiento con David Orozco.Durante años los empresarios celayenses se han quejado de la falta de presencia de algún paisano en una de las Secretarías más importantes del Gobierno del Estado, y que eso perjudica a Celaya.Por eso hay quien dice que cuando se quedaron sin la candidatura a la Alcaldía, porque el ahora gobernador Diego Sinhue y Miguel Márquez decidieron dársela a Elvira Paniagua cuando el acuerdo era que sería para Mauricio Usabiaga y, si éste no quería, para Ismael Pérez, exigieron una posición y fue así que Mauricio Usabiaga llegó a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado.Pues bien, aunque consideran que es un paso muy importante en sus aspiraciones, creen que no podrá influir mucho, toda vez que todas las subsecretarías están encabezadas por perfiles que no puso el celayense y que más bien son fichas que acomoda el Gobernador.Usabiaga Díaz Barriga ya ha colocado a varios celayenses en la dependencia pero en posiciones con poca influencia, como a David Orozco, exdirector de Desarrollo Económico del Municipio de Celaya, el sobrino político de su amigo Ismael Pérez Ordaz y quien es más célebre por haber pagado con dinero público varias veces una habitación con alberca en un motel de la Ciudad de México, que por su trabajo en la dependencia, o a Sol Miranda exasistente de Ismael Pérez, quien ahora ejerce de su secretaria particular, y sin contar a Alejandro Valdéz, director de Comunicación Social en la administración de Pérez Ordaz, recordado no con muy buena fama en su desempeño y quien dicen está por integrarse al equipo de la Secretaría.Como ve, celayenses están llegando pero no en puestos claves y dos, no todos con buenos antecedes, el común denominador es que son cercanos al exalcalde Ismael Pérez Ordaz, amigo de Mauricio Usabiaga. Por eso y porque Usabiaga Díaz Barriga no cuenta con una buena relación con Elvira Paniagua, es que no se vislumbra que la llegada de un celayense a la Secretaría impulse a Celaya como ellos suponían. Ojalá se equivoquen.