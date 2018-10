Aun sin permiso de las autoridades, vecinos de varios sectores en Mineral de la Reforma han cerrado calles con la finalidad de evitar ser víctimas de la delincuencia.



"No hay día en que no roben en casas o negocios de El Saucillo, en este fraccionamiento ya ni sabemos qué hacer", dijo Juana Vargas, ama de casa.



Señaló que en algunas calles los vecinos decidieron impedir el paso al colocar tinacos llenos de arena y cemento, o alambrados.



"En muchos negocios de la avenida principal ya robaron. Hace poco dejaron una carnicería hasta sin mobiliario", agregó.





La mujer dijo que a pesar de los múltiples reportes, la policía preventiva no acude, y cuando lo hacen, tardan mucho en llegar, lo que aprovechan los ladrones para escapar.



Por otra parte, vecinos de los fraccionamientos San Cristóbal, cercanos a la Secretaría de Seguridad Pública de Mineral de la Reforma, también denunciaron inseguridad en la zona.



Por tal motivo, habitantes colocaron cadenas y, en algunos casos, incluso bardas para cerrar el paso y evitar robos.







"Si entre vecinos no nos cuidamos, la policía no lo va a hacer, son muy pocos elementos para cuidar tantas colonias de este municipio", señaló el comerciante Martín Morales.



Dijo que los vecinos del fraccionamiento San Cristóbal cooperaron para construir varias bardas, además, pagan semanalmente a vigilantes privados para que controlen la entrada y salida de personas en ese sector.



"Solicitamos que la Policía Municipal haga un esfuerzo para hacer recorridos, sobre todo en las noches y madrugadas para que ahuyenten a los ladrones que operan de manera impune", concluyó.

