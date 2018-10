Abre Cruz Roja centros de acopio para damnificados de huracán Willa

La delegación dees una de las tres delegaciones a nivel nacional que abrió un centro de acopio para apoyar a las víctimas del Huracán Willa en el Estado de, los Estados donde también se abrieron recaudación de apoyos son Sinaloa y Jalisco.Desde el pasado sábado viernes se lanzó la convocatoria por redes sociales para quienes estuvieran interesados en brindar artículos de apoyo para los damnificados de Nayarit por el paso delLo que se pide son agua y alimentos no perecederos como aceite de unLas donaciones serán recibidas de 9 de la mañana a 8 de la noche en las instalaciones de Cruz Roja, ubicada en la calle 20 de enero #410 colonia centro, se recibirán de lunes a viernes y en la que está en el bulevar Alonso de Torres pte #2001 de lunes a sábado.Si llegan artículos que no están en la lista que se publicó en redes sociales, no se mandan a Nayarit pero tampoco se desperdicia, se regala a otras instituciones locales.“Todo lo que no se pide y que no se puede mandar, se manda a los asilos, no se desperdicia, por ejemplo ahora no piden pañales, no piden papel higiénico, no piden toallas femeninas, no piden nada de eso, piden puro alimento no perecedero y agua”, dijero un elemento de Cruz Roja.