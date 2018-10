Pide Gloria Romero ‘cambio de timón’ en el PAN; respalda a Prisco Manuel

Por ello, “no queremos que se repitan las historias en las que los dirigentes sean los que tomen unilateralmente las decisiones, acaparando para ellos, incluso, los espacios o candidaturas (de representación proporcional) como un beneficio”.

“Algo que caracteriza a los panistas es que estamos acostumbrados a estos procesos internos. De pronto, a algunos les sorprende, pues es de los pocos partidos que lo hacen… si no es que el único, en el que las decisiones se hacen en torno a la consulta de la militancia”.



“Bueno, antes que nada, la competencia es sana. Es bueno que la militancia de todos los municipios pueda valorar y analizar las propuestas de cada uno de los contendientes; cada quien estará apoyando a quien mejor le represente.



Necesitamos un dirigente de tiempo completo que realmente trabaje para el partido, que esté presente en los distintos comités municipales. Hoy estamos apoyando el proyecto de Prisco Manuel Gutiérrez, vamos a lograr que sea nuestro dirigente porque consideramos que es un hombre que se ha forjado desde las bases de Acción Nacional y va a dar buenos resultados”.



LE PROPUSIERON PARTICIPAR, ¿POR QUÉ NO LO HIZO?

“Llevo 30 años militando en el PAN. En efecto, me habían propuesto participar en el proceso para buscar la dirigencia, pero lo dije en su momento… los panistas no merecen un dirigente que tenga otro cargo que atender, como es mi caso como diputada federal, por eso no acepté.



Así como lo dice nuestro candidato al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Marko Cortés, ‘necesitamos dirigentes de tiempo completo’ y, en ese sentido, vamos a trabajar para que el próximo presidente le destine cien por ciento de su tiempo, que tenga la capacidad y cercanía con la militancia”.



“El PAN requiere un trabajo de análisis y autorreflexión que nos sitúe en un espacio para poder volver a ser ese referente de la sociedad. En unos días que arranque la campaña, vamos a acercarnos a la militancia”.



“No queremos esas decisiones que se toman de forma vertical en las que se privilegia el parecer de una o dos personas. La militancia tiene que participar activamente y por esa razón es que queremos, justamente, que esa dinámica no persista, por el contrario, que se abra a la consulta y participación de la militancia.



No estamos obligados a pensar todos de la misma manera, pero sí a escuchar a todos y tratar, en la medida de lo posible, de que realmente se oigan sus opiniones y logremos, entre todos, obtener una decisión consensuada por toda la militancia.



Ya no queremos dirigencias que no consulten, no escuchen y no atiendan ni acudan y no estén presentes. Hemos hecho todo lo contrario, por eso es que estamos trabajando los militantes de muchos años y los que recientemente se han sumado.



También queremos que haya más militancia, que no se le cierre las puertas. A veces hemos tenido esa tentación de cerrar las puertas a los ciudadanos, cosa que no lleva a ninguna buena medida”.





“No queremos que se repitan las historias en las que se toman esos espacios de dirigencias para beneficiarse personalmente. Otra de las propuestas que hace Marko Cortés es que los dirigentes, ahora en una reforma a los estatutos, no busquen irse a otros cargos.



Esto es precisamente para evitar este conflicto de intereses, porque no se permite el piso parejo y se puede actuar como réferi cuando ‘tú eres parte de los contendientes’. La mayoría de la militancia no está de acuerdo con eso”.



“Sí, por eso decía que a mí se me invitó a participar en esta contienda, pero les dije que no, porque tengo una responsabilidad, y en un tema de congruencia y ética hay que mantenernos en el lugar para el que fuimos nombrados, y no medio atender un encargo y desatender otro, pues como dice el refrán: ‘El que a dos amos atiende, con alguno queda mal’”.



“Respeto a cada uno de ellos, incluso son amigos míos, pero sí consideramos que esto tiene que tener un cambio de timón, porque evidentemente van a continuar con la misma dinámica que hemos vivido y que ya no queremos… lo digo con todo respeto.



Como muchos, ya no queremos que incurran en esos vicios de que la dirigencia siga atendiendo a intereses de unos cuantos. Aquí se tiene que ver por los de la mayoría de los militantes y por esa razón no voy a hablar de quienes no apoyo, sino de quienes sí.



Este proyecto va más allá de una persona, tiene intereses superiores, que es el partido. No debemos pensar nuevamente en que los proyectos o el partido deben responder a intereses de una persona. Queremos ver que ese dirigente pueda aglutinar a la mayoría de la militancia y por esa razón mi apoyo es Prisco Manuel y el proyecto de muchos otros panistas, con los que, incluso, no hemos coincidido en otros momentos”.



“Pues invitar a la militancia activa de Acción Nacional a que participe y escuche. Hay que oírlos para poder tomar una decisión informada y que posteriormente vayan a las urnas. Estoy segura que vamos a tener buenos resultados en la próxima elección de dirigente estatal.



Hoy la militancia tiene que ser escuchada y también hay que dialogar con ella. No solamente llevarlos para que voten en un sentido o en otro, más bien hay que tener muy abiertos los oídos para escucharlos”.



La crisis interna de principios, prestigio y falta de identidad delen Hidalgo, se debe a que en las últimas dirigencias las decisiones se han tomado de forma vertical, excluyendo a militantes y ciudadanos, para beneficio de unos cuantos.Así lo expresó, militante de más de 30 años en el PAN y diputada federal por el mismo partido. Entrevistada en el Congreso de la Unión, manifestó su respaldo al aspirante, de quien dijo "se ha forjado desde las bases más puras del panismo".A DÍAS DE ARRANCAR EL PROCESO INTERNO…HAY TRES PROYECTOS (PRISCO, CORNELIO Y JOVANI) ¿CUÁL CONSIDERA EL QUE MEJOR REPRESENTA LOS IDEALES DEL PANISMO?REQUIERE PAN AUTORREFLEXIÓNMILITANTES ACUSAN FALTA DE INCLUSIÓN Y TOMA UNILATERAL DE DECISIONES POR UN SOLO GRUPO ¿QUÉ PODRÍA DECIR?¿CUÁL ES SU OPINIÓN DE ASAEL HERNÁNDEZ, EXDIRIGENTE ESTATAL Y DIPUTADO LOCAL PLURINOMINAL? DICEN QUE INCIDE EN EL PANCOMO LOS CHAPULINES…¿QUÉ OPINA DE CORNELIO GARCÍA Y JOVANI MIGUEL LEÓN, AFINES A ASAEL HERNÁNDEZ?¿QUÉ LE DIRÍA A LA MILITANCIA?