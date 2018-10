Los vecinos de la calle Cobachi, entre Rebeico y Arizona en la colonia Jacinto López causó un amargo despertar entre los vecinos dado que más de 10 perros y gatos fueron envenenados. Algunos encontraron muertas a varias de sus mascotas y otros las vieron morir.

A las 5:00 horas, el vecino de 55 años, Martín Lara Juárez, salió de su casa cuando notó que su perrita chihuahua estaba muerta, pero no solo ella fue víctima, sino que había otros 10 perros más en la calle.

"La que se murió fue la mamá de mi otro perro, ya tenía con ella 6 años, cuando salí la vi muerta y no pude hacer nada, no pensábamos que iba a pasar esto", contó.

Relató que su otro perro agonizaba por lo que de inmediato le dio suero y leche; así fue como pudo salvarlo, también fue envenenado uno de sus gatos. “Esto es algo muy cruel”, expresó triste.

Los perros de Karina Valenzuela y María del Carmen también fueron enveneados; ambas expresaron su tristeza.

"Mi perrito Camilo tocó la puerta, entró desesperado, buscó a mi mamá y se fue al cuarto como que se estaba asfixiando y vieron que mi perrita estaba muerta, tenía dos años", relató Karina.

PELLEJOS CON VENENO

A las 8:30 horas, una vecina vio que el perro ‘Chapo’ de la señora María del Carmen comía una pieza de pollo, a los 10 minutos falleció.

"Cuando fui a buscar a mi perro estaba en el patio pero muerto, porque también aventaron el pellejo con veneno a los patios. Ahorita nos sentimos muy tristes, todos eran muy buenos", contó.

A las 9:30 horas acudió una unidad del Centro de Atención Canina y Felina y les dieron todos los pellejos de pollo envenenados.

Algunos piensan denunciar, otros, a pesar de la tristeza, dicen que no. María del Carmen tiene claro que no lo hará: "¿Habría alguna diferencia? No creo que hagan algo ¿o sí?".

DEBEN DENUNCIAR PARA QUE LA AUTORIDAD INVESTIGUE: PATA DE PERRO

Carolina Araiza, directora de la Asociación Pata de Perro indicó que el envenenamiento en los animales es común, ya que a algunas personas ‘se les hace fácil’ verlo como una solución.

En dado caso de que los vecinos sepan quién es el responsable, le corresponderá seis años de cárcel por perro, por lo tanto para esto se debe proceder a hacer una denuncia correcta.

"Es que la gente no denuncia y ahí es donde no se puede hacer más, sin denuncia no hay delito que perseguir", comentó.

Las personas que enterraron a sus mascotas tienen que llevarlas al veterinario para que se les haga una necropsia, para saber de qué murió y posteriormente denunciar.

"El veterinario médico tiene que emitir un reporte donde diga el motivo de su muerte, tiene que ser muy especifico porque se adjunta a la denuncia, además debieron de hablar al 911; estos seguimientos no los conocen muchas personas, ni las mismas autoridades", apuntó.

La denuncia debe hacerse en Fiscalía, en atención temprana donde se tiene que adjuntar esta y otras pruebas, así como fotos del animla, testigos y sobre todo ser sumamente precisos.