Le dan beso mortal a bebé recién nacida

"Fue allí que los médicos le informaron a Abigail que la niña portaba el virus HSV-1, también conocido como herpes, y que la transmisión había sido a través de un beso que recibió, aunque les ha sido imposible saber quién fue el transmisor" "No pasa un momento en que no piense en ella. Está en mis pensamientos todos los días", aseguró.

"Se adhiere a su columna vertebral y hace que se acumule líquido alrededor de sus pulmones y alrededor de su cerebro y, esencialmente, simplemente devoran el interior de sus cuerpos hasta que se vuelven cerebrales", explicó. "No hay cura. Es fatal para los bebés que tienen dos semanas de edad o menos, y si logran sobrevivir, necesitan atención las 24 horas del día durante el resto de sus vidas", agregó sobre los alarmantes alcances que pueden llegar a tener la enfermedad.

"Tenía problemas para respirar y tenían que administrarle oxígeno y, finalmente, tenía tantas máquinas y tubos que ni siquiera se podía decir que era un bebé", sostuvo.

"Nunca dejaré de compartir la desgarradora, desgarradora y desgarradora historia de nuestra dulce Aliza Rose. Tenía 8 días de edad cuando falleció. Ella nació un bebé feliz y saludable de casi 9lb. Ella estuvo sana durante un día y medio antes de que el virus del VHS-1 se adhiriera a su columna vertebral y se comiera sus pulmones y cerebro. Alguien la tocó sin lavarse las manos o le besó la cara mientras era portadora del virus. ¡Y cualquiera puede ser portador y no mostrar signos! ¡Es fatal hasta por lo menos dos semanas y los padres también pueden contagiarlo! Por favor ayúdenos a salvar más vidas de bebés compartiendo nuestra historia y NO besando a los bebés. Lave sus manos NO BESE A LOS BEBÉS”, escribió la madre en suculenta de Facebook.

Aliza, la hijade Abigail Rose Friend, murió a suspor un virus que le fue transmitido mediante un beso.La mujer estadounidense compartió su desesperante historia en Facebook, para evitar que a otras personas les ocurra.Desacuerdo con el portal de La Silla Rota, a sus escasas 36 horas de vida, la niña empezó a estar letárgica y a dejar de comer, además de que luego le atacaron episodios de fiebre que empeoraron a la bebé, que tuvo que recibir asistencia de máquinas.Abigal explicó que el virus es simplementeen los niños:La madre de Aliza, detalló que su hija sólo alcanzó a estar un día y medio sana, y que en ese tiempo recibieron muchísimas visitas en las que le dieron besos. Lamentablemente a los seis días del nacimiento, el virus ya había provocado gravísimos daños en el organismo de Aliza.Y aunque los médicos tenían esperanzas en que la niña saliera adelante, tuvieron que declarar su muerte cerebral luego de que el virus prácticamente "se comió su cerebro". Su madre le cantó al momento de su muerte "You are my Sunshine" de Johnny Cash.Meses después del fallecimiento, Abigail se sintió lista para hablar del tema y difundir su historia en Facebook, para evitar que otro bebé muera de esta manera.