Sube cifra mortal: van 11 muertos tras ataque en bautizo

"Es una escena de crimen horrible, una de las peores que he visto en mi vida”, dijo Hissrich.

“Es algo terrible lo que el odio está causando en nuestro país”, dijo Trump luego a reporteros.



"Recemos y esperemos que no haya más pérdida de vidas”, dijo Wolf. "Pero hemos estado diciendo ‘basta’ demasiado tiempo. Las armas están poniendo en peligro a nuestros ciudadanos”.

"Salí corriendo de la casa y vi la calle bloqueada por patrullas policiales. Fue algo surrealista. Y alguien me gritó ‘¡Sálgase de allí!’ y me di cuenta que era un policía, justo enfrente de mi casa ... Estoy seguro de que conozco a todas las víctimas. Lo que queda es esperar”, declaró Eisenberg.



“Esto no debería ocurrir", dijo a reporteros en el lugar. “Esto no debería ocurrir en una sinagoga”.



“Estoy asombrado, apesadumbrado por el ataque asesino contra una sinagoga de Pittsburgh ocurrido hoy”, dijo el premier en un video publicado en Twitter.



"Acompañamos a la comunidad judía de Pittsburgh, acompañamos al pueblo estadounidense ante esta horrenda brutalidad antisemita, y rezamos por la pronta recuperación de los heridos”, dijo Netanyahu.



Un hombre disparó contraque asistían a unaen unaenel sábado, matando a por lo menos, entre ellasinformaron autoridades.Fuentes policiales que pidieron no ser identificadas dijeron que por lo menosen el atentado.El agresor fue detenido poco después. Fue identificado comodijo una fuente policial que pidió permanecer en el anonimato.Seis personas resultaron heridas, entre ellas cuatro policías, dijodirector de seguridad pública de Pittsburgh.El ataque ocurrió en medio de una ceremonia dedijo el fiscal general de Pensilvania Josh Shapiro.de inmediatoEn horas de la tarde eldijo a reporteros en el aeropuerto de Indianápolis que “murió mucha gente” y “mucha gente resultó herida de gravedad”.El suceso ocurrió cerca de laen el vecindario de Squirrel Hill, dijo el comandante Jason Lando. El vecindario es uno de nutrida población judía.Trump tuiteó que estaba monitoreando la situación.Añadió que el problema era que no había guardia armado en la sinagoga. “No tenían protección”, expresó el mandatario.Dijo que el agresor “debe pagar la máxima pena” por sus hechos.El gobernador decalificó el hecho de “una tragedia absoluta”.Laes un edificio de concreto macizo con ventanales artísticos que representan temas bíblicos. Tiene capacidad paray quien vive a una cuadra de distancia, dijo que se preparaba para ir al recinto cuando vio la presencia policial.calificó el hecho de "un ataque no sólo contra la comunidad judía sino contra todo Estados Unidos”.Finkelstein dijo que las sinagogas locales han organizado “entrenamientos sobre qué hacer si alguien dispara, y hemos tratado de reforzar las medidas de seguridad lo más posible”.El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu condenó los sucesos.Añadió que todo Israel acompaña en su dolor a las familias de los fallecidos.