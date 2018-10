Cinco tips que te ayudarán a ser un exitoso emprendedor

Continua leyendo:

Si quieres iniciar tu negocio o startup para no depender de unay convertirte en unconpropio te dejamos cinco consejos que debes seguir para conseguirlo.1. No te comportes como adolescente: la Asociación de Emprendedores de México (ASEM) menciona que a veces el emprendedor actúa como adolescente que quiere crecer y tener mayor libertad, pero tener tu propio negocio no debe ser así.que necesitas para construir la compañía que quieres, para comenzar a vender, escalar y llegar a donde de verdad quieres estar.2. Demuestra lo que puedes hacer:, se tiene que probar si la idea funciona o no, y si resuelve un problema o atiende una necesidad, debemos mostrarlo ante los inversionistas.A veces, las personas tienen miedo de hablar de sus ideas iniciales, sin darse cuenta que a final, sólo son prototipos.3. El fundador no siempre es el mejor CEO: se suele pensar que el fundador es el mejor directivo que puede gestionar la empresa, pero no siempre es cierto porque, en ocasiones, es posible que no se tengan las habilidades necesarias.Llegará el momento en el que deberásy sea una solución para los demás.4. Atrévete a contar tu historia: otro de los grandes problemas de los emprendedores es no contar su historia o sus ideas por miedo al rechazo, sin embargo, es importante recordar que5. Recuerda que las cosas toman tiempo: las grandes empresas como Amazon o Microsoft comenzaron desde cero, con un panorama borroso y sin saber que serían los gigantes que son ahora.Para alcanzar