Policías y cámaras

Apoyo por inundaciones

El lamentable suicidio de una joven en una patrulla, hace dos meses, y las múltiples quejas ciudadanas por presunto abuso policial, evidencian la urgencia que tiene la Policía Preventiva de contar con cámaras de videovigilancia en las unidades, además de las body-cam para todos los elementos.En la anterior administración se adquirieron apenas 33 body-cam, para una plantilla que ronda los mil 500 policías. Lo mismo será para los tránsitos a quienes con la aplicación del endurecido reglamento -el próximo año- les “lloverán” las quejas justas y no de los infractores.El secre de Seguridad que repite,, sabe bien que la videovigilancia despejaría dudas. Los abusos de ambos lados podrían ser castigados con energía y prontitud. Portarse mal no sería opción.La próxima semana el gobernadorpresenta su “Tarjeta Impulso Social”, que se supone es una acción que forma parte de una estrategia mayor que durante la campaña y en su primer día como Gobernador en funciones definió como “Impulso 2.0”, que a un mes no se sabe en qué consiste.En la semanaarrancó un Centro Impulso Social en la colonia Los Castillos, en León, y se le preguntó a su secretario de Desarrollo Social que repite en el encargo que el gober le heredó,, de qué trataba eso de “Impulso 2.0”, pero muy celoso de los reflectores de su jefe no quiso adelantar nadita de la flamante estrategia hasta quehaga la presentación oficial en unos días.Al tomar protesta a su gabinete el 26 de septiembre el Gobernador señaló que la meta es la reducción de la pobreza y la desigualdad, que si bien Coneval reporta que se redujo la pobreza extrema en Guanajuato todavía falta mucho por hacer en la pobreza moderada, y “tenemos que pisar el acelerador”, expuso. Lo que ya no dijo es cómo: Guanajuato tiene 2.4 millones en la pobreza, el 42.4% de la población total.Al lanzamiento de la tarjeta ya advirtió su rechazo Morena. La secretaria general en funciones de presidenta,, señaló que eso “ha demostrado ser una estrategia clientelar, una fuente de desvío de recursos públicos y una estrategia electorera que sólo se había conocido con el PRI”.Morena le recuerda alos estados con famosas tarjetas como La Efectiva, Guerrero Cumple, las Tarjetas Rojas dey de, o “La Benefactora” que presentó en la campaña de 2012 el candidato del PRI,, y que tanto escozor causó entre los panistas.Para la dirigente de Morena esa tarjeta de beneficios sociales podría generar un uso discrecional del padrón de beneficiarios para conformar una clientela electoral más que promover el desarrollo social. Dicen que ya en la campaña advirtieron del uso de programas para favorecer al PAN, pues peor ahora.De lo que sí ya no dicen nada es de la encuesta que aplican los “morenos” casa por casa que para armar un diagnóstico de necesidades y un padrón para los programas sociales cuando llegue AMLO al poder. La política social federal y la estatal -las dos- obligarán a los entes de equilibrio de poder, como el Congreso, órganos de fiscalización y a los ciudadanos, a ponerles lupa en cómo lo van a gastar. Ojo...El secretario de Infraestructura del Estado,, inició las mesas de trabajo con representantes del Colegio Estatal de Ingenieros Civiles, la Cámara de Empresas de Consultoría y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), para crear la Unidad Estatal de Costos.El objetivo es tener una herramienta común que sirva a Estado, municipios y contratistas para presupuestar, licitar y ejecutar obra pública con costos reales. Esperan que inicie funciones en 2019.De gira por Santa Ana Pacueco, Pénjamo, el gobernadorentregó enseres domésticos a familias afectadas por las inundaciones. El apoyo de la Administración Estatal en esa comunidad en particular es para 120 familias con colchones, refrigeradores, estufas, tanques de gas o roperos. También se integraron a 82 habitantes en grupos para el Programa de Apoyo al Empleo.