Bitcoin 1.0

Geeks nivel 3:

Los Millennials

La ruta de la seda

La última burbuja

Inversionistas Institucionales

¿Qué sigue?

Creo que el internet es una de las fuerzas que va a reducir el papel del gobierno en nuestras vidas. Pero lo que falta y pronto será desarrollado es una moneda electrónica confiable.–Milton Friedman, Economista que recibió en 1976 el Premio Nobel de Economía por su investigación en análisis de consumo e historia & teoría monetaria.Primeros inversionistasEn sus inicios el perfil del comprador de Bitcoin eran geeks nivel 3. Yo los llamo nivel 3 porque tienen un nivel de conocimiento sobre tecnología excepcional y que pocos humanos tienen. EL Bitcoin no costaba ni un dólar y había muy pocos exchanges que lo vendían además la interfaz gráfica de los mismos era muy complicada de entender. Aunado a esto, el poco interés de la población en general por invertir en algo que no existe físicamente, que sólo usan los geeks (igual que el internet en los 90’s), que no se puede gastar en un carro o un terreno y que además no es sencillo de comprar porque se debe de tener un alto nivel de conocimiento tecnológico. En esta primera fase había muy pocas personas inmiscuidas en el mundo de las criptomonedas.A 3 años de su nacimiento se sumaron los jóvenes de entre 15 y 40 años, con conocimientos de tecnología o universitarios con afición por la tecnología. El costo de Bitcoin oscilaba entre los $2 y los $30 USD. Los exchanges aumentan en número y la interfaz gráfica es relativamente más sencilla de usar. Por supuesto, en los países más desarrollados y tecnológicos es donde se tenía mayor acceso a Bitcoin (USA, Corea del Sur y Japón). En ése entonces yo intenté comprar Bitcoins pero en México todavía no había una plataforma (Exchange) para hacerlo y la plataforma de USA te pedía por fuerza una tarjeta de crédito de allá para comprar Bitcoin . . . no lo logré . . .En esta fase aumenta la compra y venta de Bitcoin pero aún es muy reducido su mercado.La ruta de la seda es como una película de ficción . . . pero real . . . muy real. Un joven llamado Ross Ulbritch creó de la nada un imperio virtual de $1,200 millones de dólares llamado ‘The Silk Road’ o ‘Ruta de la seda’. La cuál era como un eBay o un Amazon clandestino en donde principalmente se vendía droga (entre otras cosas ilegales como armas o hasta tráfico de personas). Para tener acceso al mismo se necesita un software especial que permite al usuario ser totalmente anónimo. Aunado a ello se podían hacer transacciones con Bitcoins entre los usuarios para así tampoco dejar rastro de quién envía o recibe el dinero. Así, se conectaron más de un millón de vendedores y compradores de todo el mundo. ‘Silk Road’ fue un gran éxito en 2013 hasta que un año de investigación del FBI, DEA, Servicio Secreto, Seguridad Nacional, IRS (El SAT de USA) logró dar con el creador y el desenlace fue el cierre definitivo de ‘Silk Road’.La mayoría de las transacciones en ‘Silk Road’ se hicieron en Bitcoin. Lo cual fue uno de los detonantes para que su precio subiera. Muchos pensaron que a raíz del cierre de ‘Silk Road’, la detención y encarcelamiento de su creador Bitcoin dejaría de ser usado y su precio colapsaría. Sin embargo, sucedió todo lo contrario, los medios le dieron la fama y cobertura que necesitaba. Así, se disparó el precio de la criptomoneda.A finales de 2017 e inicios de 2018 se dio la cuarta burbuja de Bitcoin. Desde $1,000 hasta $20,000 y luego bajó a $6,000 USD. Para estas fechas el perfil de los inversionistas era desde estudiantes hasta profesionistas, desde empleados a empresarios, desde niños hasta adultos de la tercera edad, de norte a sur y de oriente a poniente. En el caso de Ulbritch la cobertura que hicieron los medios de comunicación en su mayoría sucedió en USA. Pero en 2017 y 2018, la cobertura fue global, por ende se dio la fiebre del oro virtual que terminó en otra burbuja.Históricamente, después de una burbuja el precio de Bitcoin se consolida entre el 200% y el 600% más que lo que estaba antes de la burbuja. En éste caso, en enero de 2017 estaba en $1,000 USD por Bitcoín y ahora podemos ver claramente como se ha consolidado en $6,000 USD. Lo que nos sugiere que en la siguiente burbuja Bitcoin se podría consolidar en $12,000 USD.Ya vimos el perfil de las personas que han invertido en Bitcoin. Pero eso siguen siendo, personas, por ende, la inversión no es muy representativa. Probablemente la mayoría de las personas que han invertido no cuentan con más de 1 Bitcoin. Actualmente, el capital de las criptomonedas es de poco más de $200 mil millones de USD (En enero llegó a ser casi un trillón de dólares). Ahora, se espera que, al igual que el internet en los 90’s con las empresas que manejan cientos y miles de millones de dólares, las grandes instituciones empiecen a invertir en Bitcoin.Les platicaré a detalle sobre los inversionistas institucionales la siguiente quincena. Se va a poner interesante. Es sólo la punta del iceberg.Antonio Yebra‘Buy the Dip’