La falsa consulta del NAICM

La democracia participativa no solo es buena, sino necesaria en este País tan dolido con las malas decisiones de malos gobernantes. La clase política -tan acostumbrada a decidir sin consultar, en un estilo autoritario y vertical-, produjo en la sociedad (el pueblo), la indiferencia a procesos de consulta abierta. El gobierno de AMLO proveniente de la izquierda (y con elementos provenientes de lo peor del priísmo), propone una estrategia novedosa a la que no estábamos acostumbrados: la consulta.Constitucionalmente, las consultas, al igual que los referéndums y los plebiscitos, están contemplados para que el pueblo se exprese frente a problemas claves de la vida nacional. Esta práctica es buena, solo que puede eludir la responsabilidad del gobernante para tomar decisiones. Incluso, ejecutarla sin ser todavía gobierno es inconstitucional (como lo es hoy Morena) y sin ser administrada por organismos independientes como el INE (Instituto Nacional Electoral), provocan desde su inicio, dudas sobre su objetividad.Es cierto que el NAICM (Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México), nace de un gobierno repleto de corrupción como el del priísmo y el de Peña Nieto. También que puede estar inflado su presupuesto y beneficiar a los grupos empresariales de siempre. Pero todos los dictámenes de colegios profesionales y consultorías especializadas, señalan que el aeropuerto de Texcoco es la opción menos mala.No hay obras de infraestructura sin impacto ambiental. El Tren Maya que propone AMLO es un ejemplo de un monumental impacto ambiental a las reservas de la biósfera. Lo que debe buscarse es generar infraestructura que detone el desarrollo, minimizando el impacto ambiental. Aplaudidas las inversiones directas para movilidad, capitales de riesgo, préstamos a los emprendedores, capital semilla para incubadoras, financiamiento a tecnologías emergentes.Considero que hay buena intención en AMLO en acabar con el proyecto Texcoco por encontrarse en medio de posibles redes de corrupción y él querer acabar con ellas, pero la inversión pública y privada que se ha hecho es enorme. Las opiniones técnicas son irrefutables. Al País le ha costado casi 20 años de estudios y acuerdos.Soy de los que no ve utilidad a la consulta pública y que no asistirá a votar, pues está diseñada y organizada por una de las partes interesadas. Morena no desea el aeropuerto de Texcoco. No hay ningún tipo de control. Se puede votar varias veces. No es posible asegurar la equidad en el proceso y esto tendrá un efecto seguramente de poca credibilidad en los resultados.Lamento que con este ejercicio se queme una de las primeras oportunidades –tan indispensables-, para iniciarnos en la dinámica de las consultas populares. Pero el debate y la polarización que ha provocado en estos meses el proyecto del NAICM, no augura buenos resultados a futuro. Votarán preponderantemente quienes están en contra del NAICM. El voto es totalmente segmentado: los ingreso medios y altos relacionados con la productividad del País votarán a favor de Texcoco. Los de ingresos medios y bajos lo harán en contra de Texcoco.Detener el aeropuerto (cuando solo China está construyendo 25) tendrá un efecto negativo en el crecimiento de México. Es probable que acabar con el proyecto Texcoco, no afecte a la macroeconomía (tipo de cambio) en el corto plazo, pero en el futuro, cancelar proyectos de infraestructura que detonan el crecimiento económico, tendrá un “costo de oportunidad”, pues tenemos décadas de rezago tecnológico, de emprendimiento, de generación de patentes, de infraestructura digital.La vida emprendedora y empresarial provoca ver las cosas diferentes. Considero que el paradigma del nuevo gobierno –tan centrado en priorizar las necesidades de las mayorías-, le impide ver que las economías más vigorosas del planeta a lo largo de la historia, se han concentrado en generar riqueza para repartirla y no en repartirla sin generarla. Los cuadros directivos del País requieren una mezcla de dirigentes sociales con sensibilidad social como muchos en Morena, pero también líderes innovadores que sepan cómo se generan empleos y competitividad. No es suficiente ser honesto para gobernar; los líderes del nuevo Gobierno federal requieren aprender y pronto, a generar empleos, no solo a reducir el presupuesto. Los mejores países y las mejores empresas maximizan la facturación prioritariamente.La encuesta no solo es ilegal sino parcial. Los resultados que se generen no son vinculantes a decisiones. Si AMLO ve claro que debe suspender el proyecto Texcoco debe asumir todos los costos económicos y políticos y convencernos a esas dos terceras partes de la ciudadanía, que, de acuerdo a sondeos, preferimos concluir el proyecto Texcoco-, de que estábamos equivocados.* Director de la Universidad Meridiano