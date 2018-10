Desata furia de jueces austeridad de Morena

[email protected]

A raíz de que los legisladores de Morena les quieren bajar el sueldo, los jueces y magistrados pusieron ‘el grito en el cielo’. Según esta información de los medios de comunicación, estos funcionarios públicos del Poder Judicial alertaron (¿a quién? ni modo que al pueblo) contra una propuesta de Morena para reformar la Constitución y que busca cancelar la protección a los salarios del Poder Judicial.La diputada María Chávez de Morena, expresó en su argumentación de esta iniciativa de reforma que “La cuarta transformación tiene implícita la austeridad republicana y ésta no puede tener privilegios para nadie. Los Poderes de la Unión son iguales y no pueden tener los miembros del Poder Judicial privilegios salariales por encima de los demás servidores públicos”. A esto los magistrados y jueces se desgarraron las vestiduras y dijeron que van a acudir a instancias internacionales para defender su “derecho” de tener altos sueldos. Son más de mil 400 jueces y magistrados que perciben entre 2.2 y 2.5 millones de pesos anuales. Argumentaron éstos que esto va contra el interés histórico de preservar su independencia. ¿Qué, si no reciben altos sueldos se van a vender al mejor postor o a quien les pague más? Si esto es así, entonces ¿dónde está su ética y moral?Y argumentan estos jueces y magistrados que: “tanto la ONU como la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierten que el ingreso suficiente y la no reducción del mismo son condiciones mínimas para su seguridad y garantía para que sean un contrapeso frente a cualquier autoridad”. En otras palabras, si no reciben altos sueldos avisan que se pueden “vender” a quien les ofrezca dinero. Y reiteran que contemplan recursos legales ante instancias internacionales para evitar amenazas y garantizar respeto entre los poderes. Y buscan blindarse ante este recorte salarial y trazan una estrategia internacional para evitar que les bajen el sueldo.Esta iniciativa pretende, aparte de bajarles los sueldos para que no ganen más que el Presidente de la República, rotarlos cada seis años, someterlos a exámenes de confianza como el polígrafo y evitar el nepotismo, ya que el Poder Judicial prácticamente se ha convertido en un feudo familiar. Por todo ello y para defender sus “derechos”, ya se reunieron con un despacho de litigio internacional (al fin que sus altos salarios les dan para contratar a los mejores abogados del mundo) para delinear una estrategia de defensa. Y expresaron que esperan que con el reconocimiento internacional de que la iniciativa vulnera la independencia judicial (otra vez lo mismo) y sus derechos adquiridos (malamente adquiridos) y consagrados en la Constitución, la propuesta pueda ser frenada. Y añadieron que mientras no exista una reforma promulgada, el Poder Judicial de la Federación está atado de manos para tomar acciones concretas como la promoción de amparos, por lo que es necesaria la intervención internacional. Por cierto, si promueven amparos en contra de esta reforma, ¿ellos mismos los van a resolver? ¿Ellos van a ser juez y parte? Pues si es así es obvio que van a resolver a su favor.¿Cómo ve, estimado lector? Estos jueces y magistrados no quieren bajarse el sueldo que indebidamente han ostentado durante años. Ganan un promedio mensual de 200 mil pesos y los ministros de la Suprema Corte perciben un sueldo como de 600 mil pesos mensuales. Estos sueldos están, obviamente, fuera de toda proporción. En México el salario mínimo es de algo así como 2 mil 700 pesos, entonces esto quiere decir que los de la Corte ganan más de 200 veces el salario mínimo mensual. Obviamente no puede seguir así nuestro país teniendo una casta de privilegiados y potentados y no pueden, ni deben, ganar más que el Presidente de la República.POSDATA UNO.-La consulta del nuevo aeropuerto, si va a ser en Texcoco o en Santa Lucía y mejorar y ampliar el ya existente, es buena e inédita. Es bueno que se consulte al pueblo. Sí, pero ya de antemano está inducida la decisión para Santa Lucía, porque la pregunta está sesgada para que se vote a favor de esta opción y López Obrador también ya se manifestó a favor de ella, por lo tanto, es obvio que va a ganar Santa Lucía.Es verdad que hay una enorme corrupción en Texcoco y que fueron dadas las obras a los constructores de siempre y también es verdad, que ha subido desmesuradamente el costo del presupuesto inicial. Adicionalmente, puede haber daños al medio ambiente y puede ser que constantemente se tengan que hacer reparaciones a las pistas por el inevitable hundimiento del suelo. La verdad todo este asunto está muy enredado. Es bueno que se consulte al pueblo, pero éste no tiene la debida información y así es fácilmente manipulable en un sentido o en el otro.POSDATA DOS.- Hoy domingo es el nuevo cambio de horario y ya con este cambio no debe haber más cambios y que ya se quede así. Este cambio no produce ningún ahorro de energía, si no que es para homologar las bolsas de valores de Nueva York y México. Ésa es la razón. Estos gobernantes que hemos padecido, se han subordinado al imperio y esto no debe seguir así. Esperamos que este nuevo gobierno entrante no sea servil a los intereses extranjeros.