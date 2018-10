El Derecho de Gil Borja

Para nadie es secreto que durante décadas, los gobiernos federales realizaron diversas encuestas para conocer el grado de confiabilidad de instituciones, actividades profesionales e inclusive económicas.Por muchos años los resultados eran similares, por una parte y con mayor grado de confianza aparecían en primer lugar la iglesia, los médicos y las instituciones de educación, mientras policías y políticos obtenían los últimos lugares.Los gobiernos sexenales fueron cambiando y las encuestas también sufrieron algunas modificaciones, aunque no sustantivas; las iglesias perdieron el primer lugar y los médicos fueron relegados a posteriores espacios, sin embargo los académicos de nivel superior (profesional), obtuvieron el primer lugar.Los diputados (sin especificar si federales o locales) sucumbieron al último espacio y apenas por encima de ellos, les siguieron diversas corporaciones policiacas.Lo anterior nos dice con toda claridad que a pesar del paso de los años, las Universidades no sólo generan conocimiento, investigación y formación de jóvenes para afrontar un presente y futuro laboral, sino también respeto y credibilidad social.Hoy somos testigos que la manera de tomar decisiones políticas, con incidencia técnica y económica, recaerá en el pueblo a través de las consultas populares.La idea en principio es magnífica, pues mejor que decidan 100 (en caso de poca participación ciudadana) a que uno sólo; sin embargo cuando se carece de la información correcta, completa y necesaria para una toma de decisión, se corre el peligro que los 100 se equivoquen.Peor aún, si dejamos de involucrar a la academia en la elaboración de los instrumentos y la aplicación de los mismos en encuestas, de igual manera se cometen errores que pueden ser devastadores en el futuro de cualquier gobierno.Este domingo culmina una encuesta en la que se considera sólo la opinión de un puñado de municipios para elegir una propuesta de aeropuerto. El presente no es crítica a la decisión que deba tomarse, sino la preocupación de que un colectivo privado, sin una técnica adecuada y sin considerar los elementos básicos de la aplicación de encuestas lo haya realizado.Boletas sin folio, casillas sin mayor control para que los votantes se trasladen de casilla en casilla de su municipio para emitir su voto, con una sola pregunta que no indica si quiera beneficios o perjuicios de la misma, sin garantía de una institución de educación pública que colecte, sistematice y presente los resultados; nos deja con la incertidumbre no sólo del resultado, sino del beneficio de su aplicación.Es correcto cuando se dice que la gente no se equivoca y que debemos confiar hoy más que nunca en nuestros conciudadanos, luego entonces, si los vecinos confían en las Universidades públicas más que en cualquier otra institución, valdría la pena que los gobiernos confiaran en sus investigadores, catedráticos y administradores para realizar esta clase de ejercicios colectivos.La pregunta que debemos hacernos es simple ¿Queremos conocer la verdadera voluntad popular o cuál es el interés que se persigue en estos ejercicios ciudadanos?Por hoy me despido, esperando tus comentarios.Hasta la próxima.