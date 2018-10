Salvemos las dos vidas

Con una campaña titulada: “Salvemos 2 vidas”, la diputada Libia Dennise continuó una cruzada en defensa de los no nacidos y sus madres; cito el tuit completo: “El derecho a vivir es el primer derecho de todo ser humano. En Acción Nacional defendemos la vida y la libertad, la de la mujer y la del ser no nacido. Luchamos para que ambos tengan una vida digna y con oportunidades, que les permitan alcanzar su pleno desarrollo.”… Por su lado, la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, de Morena, respalda la campaña: “Aborto legal ¡Ya!” cuyo objetivo es despenalizar el aborto, dar certeza jurídica a las mujeres y privilegiar la salud de las mujeres ante los riesgos de abortos clandestinos. En lo personal, al margen de ideologías, me parecen posturas complementarias.Justo es explicar que en lo personal también enfrento ese dilema, estoy a favor de la vida, pero al mismo tiempo apoyo el derecho (divino) de la mujer a decidir sobre su cuerpo (libre albedrío).Tuve el honor de dirigir un bachillerato en donde, además de la falta de interés en aprender de parte de los jóvenes (a la mayoría solo interesa el “título” y “pasar”), destacaban dos pandemias: el drama de la drogadicción en niños y adolescentes, en donde, en mi opinión las autoridades de los tres niveles de gobierno cierran los ojos y toman actitudes comodinas y “políticamente correctas”, con todo el daño social y la irresponsabilidad que ello implica, y el drama social y familiar de las mal llamadas “madres solteras”, sobre todo cuando ellas son menores de edad. El asunto de la drogadicción en escuelas, el daño que hacen los mal llamados “derechos humanos”, la legislación inadecuada y la pasividad que raya en complicidad y cobardía de parte de autoridades la dejo para otra entrega; hoy diré respecto a los embarazos prematuros, que las religiones, en particular la religión católica ¡tienen una gran responsabilidad!; antes una reflexión: “En el correcto planteamiento de un problema, está el principio de solución.” Gadamer.La religión católica, a la que pertenezco, tiene como principio un Dios dador de vida ¡un Creador!, por lo tanto todo lo relacionado con la generación de vida es sagrado y “per se” un milagro; ¿sí es así?, satanizar la sexualidad humana convirtiéndola en pecado es, por decir lo menos, una estupidez y un despropósito contrario en esencia a la intención del Creador, quien nos dotó de la capacidad de reproducirnos sexualmente ¡como un canto a la vida y a nuestra humanidad!... ¡Perdón!, antes de seguir, comparto otra reflexión: “Distinta a la ley revelada, la ley natural es lo que los seres humanos podemos conocer, por medio de la razón. Es lo que está al alcance de la razón sin recurso a la fe. La ley natural es "la participación de la criatura racional en la ley eterna" -Sto. Tomás de Aquino; Summa Theologica”… y añado, de corazones.org: “Se le llama ley natural porque todo ser humano está sujeto a ella ya que contiene sólo los deberes que son derivados de la misma naturaleza humana y porque su esencia puede ser captada por la luz de la razón sin ayuda sobrenatural.”Si la sexualidad es una manifestación derivada de la ley natural y ésta proviene del Creador, ¿de dónde “pitos” salió que vivirla sin matrimonio es pecado?, en otras palabras, ¿a quiénes se les ocurrió satanizar la sexualidad convirtiéndola en pecado y por ende en ofensa a Dios?, con los que se estigmatiza socialmente a la mujer que en su derecho, por ternura, por placer y/o guiada por el instinto (también ley natural), vive su sexualidad ¡que como resultado natural genera vida! ¡Entendamos!, la sexualidad es ley natural, el matrimonio ¡no!, ligar ambos conceptos como criterio para validar “social y moralmente” la sexualidad, es obsceno e idiota ¡así no funcionamos los humanos! ¡por decisión divina!... Lo que me lleva al meollo del asunto: ¿Quién en su sano juicio desearía abortar una vida que es producto de su propia decisión y expresión de ternura y placer, si las familias y la sociedad dejaran de satanizar la sexualidad vivida en libertad y festejaran el milagro de la vida cada vez que se presente? ¿Quién en su sano juicio desearía acabar con la vida que lleva en sí, si todos festinamos el milagro de la vida como tal y dejamos de estigmatizar a las mujeres que de acuerdo con la ley natural viven su sexualidad? ¿Quiénes buscarían abortar, si al producto de la sexualidad vivida libremente, lo acogemos amorosamente todos? En resumen, en mi opinión, algunos de los principales factores que provocan la decisión de abortar, son: la presión económica y la presión social que ejercen las familias, la Iglesia y la sociedad, mayormente católica en México, a partir de reglas religiosas contra natura, que, al satanizar la sexualidad las convierten en “pecadoras”.La sexualidad es un don sobre el que debe educarse de forma abierta e institucional, para que nuestros hijos e hijas puedan vivirlo responsablemente y no exista: ni la necesidad ni el deseo de abortar… Reflexión final para los católicos: Dios nos dio libre albedrío para que decidiéramos libremente si actuamos bien o mal, no requerimos de leyes terrenales que penalicen, para normar nuestra conducta. Lo que necesitamos es educación amorosa y responsable… ¡Así de sencillo!

