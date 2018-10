Camioneta a exceso de velocidad atropella a motociclista, huye y después muere la víctima

Sucesos

2018-10-27 11:34:49 | REDACCIÓN | Cortazar, Guanajuato

Un motociclista falleció en el hospital luego de que fuera atropellado por el conductor de una pick up.

Al parecer el motociclista transitaba por Guillermo Prieto cuando el conductor de una camioneta tipo Pick Up de color negro que iba a exceso de velocidad no se percató de la presencia del motociclista. Foto: Am