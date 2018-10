Al pasar tres cuadras, en el cruce de Celestita y Manuel Torres Bueno, un hombre se le acercó por su lado izquierdo, ella llevaba a su hija, tomada de la mano derecha con su mano izquierda.



“Ya dámela, no grites, la voy a matar para dársela a la niña blanca”, dijo el hombre a Clara.



“Ya suéltala, o te voy a matar, la tengo de encargo”, seguía insistiendo el hombre, pero sacó de entre su ropa un cuchillo con el que presuntamente amagó a Clara y a la bebé, simulando que ahí lesionaría a Luz.



“Ya despídete de ella porque se la voy a entregar a la Santa Muerte, muerta”, dijo el hombre y corrió con la niña.



El de la camioneta lo alcanzó y pudo quitarle a la niña, más personas se unieron y golpearon al hombre para evitar que huyera.

Hombre sufriría de esquizofrenia



“Hoy (sábado) a las 7 de la mañana, que por fin me dieron acceso a la carpeta y a él, es que notó algo raro, puedo confirmar con mi cédula que también soy psicólogo, entonces empecé a hacerle un mini examen mental y por lo que me contestó y con la declaración de la mamá de la niña reafirmo que está mal de sus facultades mentales”, explicó Ledezma Gutiérrez.

