Valentín Díez Morodo presume su 'amor' por Guanajuato

La formación empresarial de don Valentín Díez Morodo comenzó en Guanajuato.El reconocido y destacado empresario y presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) en visita a León, platicó con am sobre el porqué de su amor por Guanajuato y la importancia del estado en la historia de su padre, el señor Nemesio Díez Riega, que llegó a San Miguel de Allende, como migrante.“En trabajo aquí introduje, fue mi escuela Guanajuato, con las cervezas Modelo. Tuve unos grandes, extraordinarios empresarios, distribuidores y representantes y, es la fecha que ahora con nuestros nuevos socios seguimos desarrollándolo...y muy satisfechos del lugar de privilegio que tienen nuestras marcas en el estado de Guanajuato”.Cuenta que al ingresar a Grupo Modelo, que en aquel momento solamente producía la cerveza Corona “me tocaron algunos estados de México, como escuelas, después anduve por todo el País y en el extranjero. Pero concretamente Puebla y Guanajuato fueron de las zonas donde más me enviaron, concretamente en Guanajuato hice mucha actividad, aprendí mucho en Irapuato y en León”.Nos cuenta que su padre, Díez Riega, llegó a San Miguel de Allende como migrante a la edad de 17 años y se dedicó a la venta de granos en ciudades cercanas.“Mi padre estuvo casi tres años en San Miguel de Allende, vivía en un almacén de granos, se dedicó a la parte del sector agropecuario, él no tenía ninguna relación con la cerveza, ni nada y se dedicaba promover granos, a visitar diferentes regiones, a enviar productos agropecuarios de Guanajuato para los alrededores, y de aquí lo usó como eje para ir viajando a distintos lugares”.Una anécdota que recuerda el propietario del Club Deportivo Toluca es que al llegar a San Miguel de Allende, la gente decía: “ahí viene Nemesio hijo”.“Además de que en San Miguel de Allende fue una ciudad donde aprendí y traté de poner en práctica muchos conocimientos teóricos que adquiría por otro lado, la verdad fue siempre llegar y venía a mí el recuerdo de mi padre...entonces llegaba yo ahí y me veía la gente y decían ya llegó Nemesio Díez, porque pensaban que me llama igual que mi padre... y era una experiencia muy bonita”.Valentín Díez Morodo fue uno de los artífices de la mayor venta de una empresa mexicana a una extranjera: la de Grupo Modelo a AB InBev, por 20 mil 100 millones de dólares, en el 2013, comparte que en la vida de su padre, San Miguel de Allende siempre fue su orgullo.“San Miguel de Allende fue la ciudad donde mi padre llegó como migrante a trabajar, fue el origen de todos sus trabajos en México, llegó ahí y murió en Ciudad de México. Pero era su orgullo haber llegado a San Miguel de Allende”.De la actualidad del estado, destaca su crecimiento en sectores como el automotriz-autopartes y agroalimentos.“Guanajuato hoy siendo el séptimo estado en materia de exportaciones, es un ejemplo, reconocido en México, por lo que se ha logrado no solamente en el automotriz, sino también en el agroindustria ha sido ejemplar, es un camino a seguir lo que está haciendo Guanajuato”.Menciona que el trabajo en equipo entre empresarios ha sido fundamental.“Le tengo especial admiración, al cómo los empresarios se han unido, se han entregado y compiten, y la muestra es la competencia que año con año existe para las empresas ganadoras del Premio de Exportación”.Y de la comida tradicional de Guanajuato, ¿cuál es su preferida?“Hay muchos que engordan mucho más que otros, pero yo me cuido...me gusta todo, y no solamente por el gusto y placer, sino la satisfacción y recuerdo que para mí tiene todo lo que está relacionado a Guanajuato”.Pese a contar con diversas inversiones en reconocidas marcas, es uno de los empresarios preferidos para ser parte de diversos consejos en México y se dedica a asesorar influyentes empresarios.